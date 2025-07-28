Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Antik Mısır mezarında şoke eden iz: Kimse böyle bir şey beklemiyordu

Araştırmacılar, Antik Mısır'a ait 4 bin yıllık bir "ruh evi" modelin üzerinde ilginç bir şey buldu. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antik Mısır mezarında şoke eden iz: Kimse böyle bir şey beklemiyordu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:31

İngiltere'de bulunan 'ndeki araştırmacılar, antik bir Mısır mezarında yaptıkları çalışma sırasında oldukça sıra dışı bir keşfe imza attı. Genellikle mezarlara konulan ve bina şeklinde tasarlanmış "ruh evi" adlı kil modelin üzerinde, tam 4 bin yıl öncesine ait el izi tespit edildi.

Antik Mısır mezarında şoke eden iz: Kimse böyle bir şey beklemiyordu

MÜZEDE SERGİLENECEK

Buluntu, 3 Ekim'de Fitzwilliam Müzesi'nde açılacak olan "Eski Mısır'da Yapılmış" adlı sergide sanatseverlerle buluşacak.

Küratör Helen Strudwick, MÖ 2055 ile 1650 yıllarına ait olan bu tam el izinin "nadir ve heyecan verici" olduğunu ifade ederek, "Islak vernikte veya süslemede bir tabutun üzerinde parmak izleri tespit ettik. Ancak bu ruh evinin altında tam bir el izi bulmak nadir ve heyecan verici bir durum. Bu iz, kil kurumadan önce ona dokunan kişi tarafından bırakılmış. Daha önce Mısır eserlerinde bu kadar tam bir el izi görmemiştim" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
917 yıllık efsane coşkuyla kutlandı: Aybastı Perşembe Yaylası Festivalinde görsel şölen!
Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de
ETİKETLER
#arkeoloji
#müze
#cambridge üniversitesi
#Eski Mısır
#Ruh Evi
#El Izi
#Fitzwilliam Müzesi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.