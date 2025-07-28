Antik Mısır mezarında şoke eden iz: Kimse böyle bir şey beklemiyordu

İngiltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, antik bir Mısır mezarında yaptıkları çalışma sırasında oldukça sıra dışı bir keşfe imza attı. Genellikle mezarlara konulan ve bina şeklinde tasarlanmış "ruh evi" adlı kil modelin üzerinde, tam 4 bin yıl öncesine ait el izi tespit edildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Buluntu, 3 Ekim'de Fitzwilliam Müzesi'nde açılacak olan "Eski Mısır'da Yapılmış" adlı sergide sanatseverlerle buluşacak.

Küratör Helen Strudwick, MÖ 2055 ile 1650 yıllarına ait olan bu tam el izinin "nadir ve heyecan verici" olduğunu ifade ederek, "Islak vernikte veya süslemede bir tabutun üzerinde parmak izleri tespit ettik. Ancak bu ruh evinin altında tam bir el izi bulmak nadir ve heyecan verici bir durum. Bu iz, kil kurumadan önce ona dokunan kişi tarafından bırakılmış. Daha önce Mısır eserlerinde bu kadar tam bir el izi görmemiştim" dedi.