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Kültür - Sanat
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 | Sumru Tarhan

Arkeoloji hayatını değiştirdi! 49 yaşında 11. yüzyıla ait bir hazine buldu

49 yaşındaki Andrew Pegg hayatında bir değişiklik istedi ve hayali olan arkeolojiye merak sardı. Arkeoloji kariyerine yeni başlamışken 11. Yüzyıla ait sikke hazinesi buldu. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Arkeoloji hayatını değiştirdi! 49 yaşında 11. yüzyıla ait bir hazine buldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 15:53

24 sene boyunca perakende sektöründe hizmet veren 49 yaşındaki isim arkeoloji kariyerine başladığı ilk aylarda inanılmaz bir olayla karşı karşıya kaldı.

11. Yüzyıla ait sikke hazinesi bulması üzerine çektiği fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİ HAZİNE BULDU

49 yaşındaki Andrew Pegg, uzun seneler boyunca hırdavat dükkanı işletti. Bir süre sonra bu mesleği yapmak istemediğini anlayınca hayali olan arkeolojiye merak sardı.

Arkeoloji hayatını değiştirdi! 49 yaşında 11. yüzyıla ait bir hazine buldu

BBC'de yer alan habere göre, 2022 senesinde Cotswold Archaeology'de çalışan bir arkadaşının kazıya davet etmesi üzerine hayatı da değişti. Metal dedektörlüğü yapmaktan keyif alan isim bu alanda çalışmalarını sürdürdü.

Cotswold Archaeology'de olmak için başvuruda bulunarak hayatını değiştirmek istedi.

Arkeoloji hayatını değiştirdi! 49 yaşında 11. yüzyıla ait bir hazine buldu

321 SİKKE BULDU, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Oxford Arkeoloji ve Cotswold Arkeoloji ortaklığı ile yürütülen Sizewell C kazılarında hayatı değişti. Çalışmalara başladıktan 9 ay sonra 1036 ile 1044 yılları arasında Harold I, Harthacnut ve Edward the Confessor dönemlerine sikkeler buldu.

Arkeoloji hayatını değiştirdi! 49 yaşında 11. yüzyıla ait bir hazine buldu

Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken "Burası benim arka bahçem - Leiston'da doğdum ve hiç başka bir yerde yaşamadım" ifadelerini kullandı.

Wickham Market'teki kazılarda çalışan Pegg, kariyerini değiştirmek isteyenleri teşvik ediyor. "Sadece bu işe ilgi ve tutku duymanız gerekiyor" sözleri ile hiçbir şey için geç olunmadığını da belirtti.

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ETİKETLER
#İngiltere
#arkeoloji
#hazine
#Sikke
#Tarihi Buluntu
#Metal Dedektörü
#Kariyer Değişikliği
#Sizewell C
#Kültür - Sanat
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