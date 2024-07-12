Aslı Enver ayrılığı son buluyor! Yeni dizisi belli oldu

12 Temmuz 2024 17:28 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:28

Kavak Yelleri, Suskunlar ve İstanbullu Gelin gibi birçok projede yer alan Aslı Enver, oyunculuğa anne olduktan sonra ara vermişti. Kızının 1 yaşını geçtiğimiz gün kutlayan Aslı Enver, yeni diziyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

ASLI ENVER EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, setlere ara vermişti. Kızı Elay’ın bir yaşına girmesiyle setlere dönen Aslı Enver, Netflix için çekeceği “Kuşatma” dizisiyle el sıkıştı. “Kiralık Aşk”, “Ufak Tefek Cinayetler”, “Kuş Uçuşu”, “Şahane Hayatım” gibi dizilerin senaristliğini üstlenen Meriç Acemi bu dizide de yer alacak.