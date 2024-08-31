Ataşehir’de 30 Ağustos coşkusu: Belediye çalışanları sahne aldı, vatandaş hayran kaldı

31 Ağustos 2024 12:58 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:01

Zafer Bayramı kutlamaları 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Mahallesi Migros önünde başladı. Katılımcılar burada buluşarak, fener alayı eşliğinde, büyük bir coşkuyla Amfili Park’a doğru yürüdüler. Bando takımının yer aldığı tır, kortejin önünden ilerleyerek, müzikler ve marşlar eşliğinde konser alanına doğru ilerledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşayan Ataşehililer, yürüyüşün ardından Amfili Park’ta, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserine katıldı.

Tamamı Ataşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan orkestra ekibi, sergiledikleri profesyonel sahneleriyle Ataşehirli vatandaşlardan tam not aldı. Keyifli repertuarıyla, Ataşehirlilerin beğenisini toplayan, Ataşehir Belediyesi kent orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramına yakışır bir şekilde coşkuyu Ataşehir’e taşıdı.

Bu anlamlı zaferi birlik ve beraberlik içerisinde komşularıyla kutlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sahneye çıkarak, günün anlam ve önemliyle ilgili şu sözlere yer verdi:

“Kıymetli Ataşehirliler, bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ve zaferimizin 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gurur içinde kutlamak için toplandık. Atatürk’ümüze yakışan bir şekilde, bu önemli günü hep birlikte anıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiğim bir sözü var: “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç umudumu yitirmedim.” Yitmeyen umut, bugün 100 yıllık bir Cumhuriyet’e dönüşmüş durumdadır. Biz de umudumuzu yitirmeden, Atatürk’ün izinden çalışmaya devam edeceğiz.

102 yıl önce Anadolu’nun bağrında bağımsızlık ateşi yükseliyordu. Dört bir yandan yükselen bu ateş, Büyük Taarruzlar ve 30 Ağustos Zaferiyle kalıcı bir zafere dönüştü. 30 Ağustos 1922’de, bu ülkenin dört bir yanından gelen askerlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları, nereden geldiklerine, nerde doğduklarına, hangi dili konuştuklarına bakılmaksızın, TBMM’nin temellerini attılar. Yıkılmakta olan bir imparatorluktan, ebedi bir Cumhuriyet, Türkiye’nin dört bir yanından gelen atalarımızın ve ışığımız Atatürk’ün ellerinde yükselmiştir.

Bu büyük zaferi ve imkanı, bizlere sunan, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak ve vatandaşlarına millet olma onurunu yaşatan, Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, “AKILLI BELEDİYECİLİK” VİZYONUYLA HİZMETE BAŞLIYOR

Akıllı Belediyecilik projesi hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel şu sözlere yer verdi:

“Son günlerde görmüş olabileceğiniz gibi, Ataşehir Belediyesi olarak birçok duyurumuzda "’akıllı belediyecilik’ vurgusu yapıyoruz. Bilime ve akla dayalı bir anlayışla, dijital araçları kullanarak kaynaklarımızı verimli bir şekilde yönetecek ve önümüzdeki 5 yılda akıllı belediyeciliği hayata geçireceğiz.”

BAŞKAN ADIGÜZEL MÜJDEYİ VERDİ: YENİ ATA KAFE HİZMETE AÇILIYOR

ATA Kafelerin sayısını kısa vadede arttıracaklarını ifade eden Başkan Adıgüzel, ilk müjdeyi verdi ve şu sözlerle yeni kafenin hizmete açılacağını duyurdu:

“Bu vesileyle, size müjde vermek istiyorum: Bazı nedenlerden dolayı gecikmiş olsa da, zaferimizle birlikte arkamızdaki kafeyi de açmış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta, Ataşehir Belediyesi sosyal tesisi olarak hizmetinizde olacak.”