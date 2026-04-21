Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er

'Avrasya'nın Çocukları'ndan İhlas Holding'e ziyaret: 'Barış Ekmeği' dünyaya umut olacak!

Esenler Belediyesi’nin 23 Nisan’a özel düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında 12 ülkeden gelen “Avrasya’nın Çocukları” İstanbul’da buluştu. İhlas Holding’i ziyaret eden minikler, TGRT Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay ve Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek ile bir araya gelirken, “Barış Ekmeği” mesajını da dünyaya taşıdı.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 12:47
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 19:23

Esenler Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle bu yıl 16’ncısını düzenlediği Uluslararası Barış Ekmeği Festivali başladı. “Avrasya’nın Çocukları” temasıyla düzenlenen festival kapsamında Karadağ, Romanya, Pakistan, Filistin, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Azerbaycan’dan gelen çocuklar İstanbul’da ağırlandı.

Festival için İstanbul’a gelen minikler, program kapsamında medya dünyasını da yakından tanıma fırsatı buldu. Bu kapsamda çocuklar, İhlas Holding bünyesindeki TV Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’yi, Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Fatih Selek'i ve Dijital Varlıklar departmanını ziyaret etti.

Dijital Varlıklar stüdyolarını gezen çocuklar, yayın süreçlerini yerinde gözlemlerken, bazıları da tgrthaber.com mikrofonuna İstanbul’a dair unutamadıkları anları anlattı. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette miniklerin heyecanı ve merakı dikkat çekti.

“ŞEHİT ÇOCUKLARI YALNIZ DEĞİL”

İstanbul’a ilk kez geldiğini söyleyen bir minik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlamına dikkat çekerek, “Bu bayram aynı zamanda şehit çocuklarına armağan edildi. Tek olmadıklarını göstermek adına böyle bir bayram olması çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK GÖZLERDEN BÜYÜK ŞEHİR...

Kosova’dan İstanbul’a gelen 8. sınıf öğrencisi Sena ise şehre hayran kaldığını dile getirdi. İstanbul’un büyüklüğünden etkilendiğini belirten Sena, “Çok güzel bir şehir. Gezilecek çok fazla yer var. Kosova küçük, İstanbul daha büyük. Yemekler ve kültürler birbirine benziyor. İstanbul’da yediğim döner ve künefe çok güzeldi” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KAZANACAĞINI BİLİYORDUM”

Türkiye-Kosova maçında büyük heyecan yaşadığını söyleyen Sena, “Kosova’yı tutuyordum ama Türkiye’nin kazanacağını biliyordum” sözleriyle hem duygularına hem de iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir hafta boyunca İstanbul’u keşfeden çocuklar, festivalin en anlamlı anlarından birinde bir araya gelerek “Barış Ekmeği” pişirecek. “Avrasya’nın Çocukları”, hazırladıkları mektuplarla birlikte bu ekmekleri dünya liderlerine göndererek barış çağrısında bulunacak.

Barış temalı film gösterimiyle başlayacak etkinlik, bilimin aydınlatıcı gücü ile kardeşlik ve dayanışma mesajlarını bir araya getirecek. Festival, farklı coğrafyalardan gelen çocukların ortak bir değer etrafında buluştuğu güçlü bir barış sembolü olarak öne çıkıyor.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu katılacak. Program kapsamında ayrıca Bilim Esenler Merkezi’nin açılışı da gerçekleştirilecek.

