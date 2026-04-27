Ayasofya-i Kebir Camii'nin minaresinde restorasyon tamamlandı

65 metre yüksekliğindeki yapı; kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşuyor. 2024 yılında başlatılan restorasyon sürecinde gerçekleştirilen sayısal analizler, minarenin deprem dayanımının yetersiz olduğunu ortaya koydu.

Bu doğrultuda bilim heyeti kararıyla; petek, şerefe ve mukarnas bölümleri ile gövdenin üst kısmında kısmi söküm ve yeniden yapım, alt bölümlerde ise yerinde güçlendirme uygulamalarına geçildi. Uygulama öncesinde minarede detaylı belgeleme, analitik rölöve, malzeme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Söküm işlemleri, her aşaması kayıt altına alınarak üstten alta doğru kontrollü biçimde yürütüldü. Bu kapsamda 411 adet taş ile 26 sıra basamak dikkatle sökülerek sınıflandırıldı.