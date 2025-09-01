Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

Kültür ve Turizm Bakan Ersoy, hummalı restorasyon çalışmalarının sürdüğü Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Burarada açıklamalarda bulunan Erso yürütülen çalışmaların yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir koruma seferberliği olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 14:35

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki çalışmaları, tarihi yapının ibadete açılmasının 5. yıl dönümünde de yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bu çalışmaları yerinde inceleyen ve Bakanı , Ayasofya'nın yalnızca milletimizin değil, tüm insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayarak "Bu eşsiz emaneti korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere layıkıyla aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok önemli adım attık, atıyoruz” dedi.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KORUMA SİSTEMİ

24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın korunmasında yeni teknolojilerin devreye alındığını belirten Bakan Ersoy, “Camimizde 300 fiziki görevlimizin yanında yapay zekâ destekli yeni bir güvenlik sistemi oluşturduk. Cami içinde ve çevresinde kamera sayısını artırdık, yapay zekânın desteğiyle olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. Yaşanmasını hiç istemeyiz ama olası bir olumsuz durumda ekranlar personele hemen uyarılar veriyor ve cami içerisinde görevli güvenlik personeli olayı anında müdahale edebiliyor.” diye konuştu.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

TEPEDEN TIRNAĞA ELDEN GEÇİRİLİYOR

Çalışmaların koruma, onarım ve güçlendirme olmak üzere üç başlık altında yürütüldüğünü aktaran Bakan Ersoy, “İlk aşamada basit onarımlar kapsamında mimari elemanlarda tespit edilen hasarları gidermiş ve bozulmaları önleyici müdahalelerde bulunmuştuk. Ahşap, sıva ve mermer yüzeylerdeki hasarları da onarmıştık. Hem halkımızın hem de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Camii’nde ziyaretçilerin yapıya zarar vermesini engellemek için bariyer ve uyarı önlemleri aldık. İç narteks çıkışında şeffaf kapamalarla da hassas yüzeyleri koruma altına aldık. Galeri katını onardık, elektrik ve mekanik altyapıyı yeniledik. Bununla beraber; yapısal izleme yaklaşımımız kapsamında Ayasofya’yı yakın takipte tutuyoruz. 1991’den beri sensörlerle izlenen caminin yapısal hareketleri ile nem oranlarını kayıt altına alıyoruz. Ayasofya-i Kebir'in çok katmanlı ve karmaşık bir yeraltı kısmı da var. Bu bölümlerin temizliği için ilk etapta etüt ve temizleme çalışmalarını tamamladık. Külliyenin bütüncüllüğünü daha da vurgulu ve estetik hale getirecek projelerle III. Mehmet, II. Selim, III. Murat, Şehzadeler Türbeleri ile Sıbyan Mektebi ve Muvakkithane’nin restorasyonlarını başarıyla bitirdik.” dedi.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

UZMANLAR GÖREV BAŞINDA

Devam eden ikinci etap restorasyon kapsamında minareler ve kubbede önemli adımlar atıldığını söyleyen Bakan Ersoy, “2023 yılında başlayan ikinci etap restorasyon kapsamında minareler ve dış cepheler üzerinde çalışıyoruz. II. Beyazıd Minaresi’nin söküm ve güçlendirme çalışmaları devam etmekte. Minare platformu üstüne iskele kurularak minare sökümü yapıldı, onaylı statik projesi esasınca güçlendirme imalatları ve minarede gerekli taş imalatları yapılmaktadır. Ana kubbeyle ilgili olarak ise uzmanlar, bu yapı parçasının güçlendirilmesi gerektiğini belirledi. Kubbenin dış yüzeyindeki kurşun kaplamayı yenileyerek, güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirmenin planlamasını yaptık. Kubbedeki hassas mozaiklerin zarar görmemesi ve çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için, kubbe üzerine çelik konstrüksiyon ve koruyucu brandadan geçici bir örtü sistemi kurduk.” ifadelerini kurdu.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

İBADETLER AKSATILMIYOR

Ersoy, iç mekândaki mozaik restorasyonları için 43,5 metre yüksekliğinde, ibadetleri aksatmayacak şekilde bir çelik platform sistemi inşa edeceklerini, ayrıca çalışmaların hızlanması için kule vinç kurulduğunu belirtti.

Restorasyon uygulamalarında deprem güvenliğinin öncelikli olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, ana kubbe ve yarım kubbelerde bütünsel güçlendirme yapılacağını, kurşun kaplamaların onarım ve değişimlerinin zorunlu olduğunu söyledi.

Ersoy, “Kubbede yapılacak olan güçlendirme, kurşun değişimleri, mozaik konservasyonu ile minare ve cephe onarımları gibi gerekli müdahaleler tamamlandıktan sonra yapılan geçici çelik konstrüksiyon çatı örtüsü, platform ve kule vinç kurulduğu yöntem ile sökülerek kubbenin restorasyon çalışmaları tamamlanacaktır.” dedi.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

BİLİM İNSANLARI GÖREV BAŞINDA

Çalışmaların bilim heyeti denetiminde ilerlediğini vurgulayan Ersoy, “Bilim heyetinde, Prof. Dr. Can BİNAN, Prof. Dr. Asnu Bilban YALÇIN, Prof.Dr. Ahmet GÜLEÇ, Prof.Dr. Hasan Fırat DİKER, Doç. Dr. Mehmet Selim ÖKTEN ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen çalışmalar yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir koruma seferberliğidir.” diye konuştu.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

ZİYARETÇİ SAYISI 40 MİLYONU BULDU

Ayasofya’nın açılışından bu yana halkın ve dünyanın yoğun ilgisini çektiğini belirten Bakan Ersoy, “5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 40 milyona yakın kişi Ayasofya’yı ziyaret etti. Avrupa’daki küçük nüfuslu ülkeleri dikkate aldığımızda; Ayasofya 5 yılda 4-5 ülke nüfusu kadar ziyaretçiyi misafir etti. Bu durum bizim için ayrıca bir gurur vesilesidir.” dedi.

Ayasofya için büyük koruma seferberliği! Bakan Ersoy: Eskisinden de güçlü olacak

"ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Ayasofya’nın gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarılacağını dile getiren Bakan Ersoy, “Çalışmalarımızı tamamladığımızda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, inşallah tüm ihtişamıyla eskisinden de daha güçlü bir yapısal bütünlükle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Bakan Ersoy, “Bu vesileyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden açılışına vesile olan, bu milletin asırlık duasını gerçeğe dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu ulvi göreve en başta katkı sunan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletmeyi bir borç olarak adlediyorum” dedi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#turizm
#mehmet nuri ersoy
#güvenlik
#restorasyon
#ayasofya camii
#ayasofya camii
#Kültür
#İbadete Açılma
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.