Azerbaycanlı ressamdan duygulandıran eser: Narin’in portresini çizdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

09 Eylül 2024 17:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:10

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan ve toprağa verilen 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Narin Güran için duvara bir resim çizdi. Abdullayev, duygularını bu şekilde ifade ettiğini anlattı.

Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran toprağa verildi. Narin’in cansız bedeni köye 1.5 km uzaklıkta Eğertutmaz Dere yatağında bulunmuştu. Edirne'de yaşayan Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, Narin Güran için duygulandıran bir esere imza attı. Abdullayev, Güran'ın portresini Atatürk Bulvarı'ndaki bir istinat duvarına çizerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. ''ELİMDEN GELEN DUYARLILIK BUYDU'' Derin üzüntü duyduğunu belirten ressam Abdullayev, paylaşımında, "Duyarlı toplumu, duyarlı bireyler oluşturur. Benim elimden gelen duyarlılık buydu. O duvara daha önce Özgecan Aslan'ı çizmiştim. Ne yazık ki bugün Narin'i onun yanına çizmek zorunda kaldım. Derin üzüntü duyuyorum." ifadelerine yer verdi. Abdullayev, 2015 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresini de aynı duvara resmetmişti. İlgili Haberler Son dakika | Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: En ağır cezayı alacaklar Narin'in abisi Baran Güran mezar başında isyan etti! İfadeleri yürek acıttı