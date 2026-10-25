Bakan Ersoy, baba ocağında iki yeni eserin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İbradı Gençlik Merkezi ile Ormana Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu vurguladı. Açılışlara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen katıldı.

İbradı’da gençlerin sosyal ve kültürel imkânlara erişimini güçlendirmek amacıyla bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, hizmete açılan iki merkezin ilçenin eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

ERSOY AİLESİNDEN İBRADI’NIN GENÇLERİNE YATIRIM

Ersoy ailesi tarafından yaptırılan İbradı Gençlik Merkezi, ilçenin merkezi bir noktasında hizmete açıldı. Bölgenin kendine özgü mimari dokusu gözetilerek doğal taşların kullanıldığı yapı, ilkokul, ortaokul ve liselere yürüme mesafesinde konumlandırıldı.

İbradı’da yaşayan gençlerin ulaşabileceği en yakın gençlik merkezinin yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Manavgat Gençlik Merkezi olduğunu hatırlatan Ersoy, şunları söyledi:

“Gençlerimizin kültür sanat etkinliklerinden yararlanabilmek için başka bir ilçeye gitmek zorunda kalmasını istemedik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da gençlik merkezlerini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırma politikası doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde, bugün İbradı’mıza çok güzel bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. İbradılı gençlerimizden gelen talep üzerine, Ersoy ailesi olarak yaptırdığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza hibe ettiğimiz bu merkezi, memleketimize duyduğumuz vefanın ve gençlerimize olan inancımızın bir ifadesi olarak görüyoruz.”

Merkezin okullara yakınlığı sayesinde öğrencilerin kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceğini belirten Ersoy, yapının gençlerin hayatına dokunan bir yaşam ve gelişim merkezi olacağını ifade etti. Gençlerin burada serbest zamanlarını verimli etkinliklerle değerlendirebileceğini, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirebileceğini kaydeden Ersoy, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle merkezin ilçedeki gençlerin yeni buluşma noktası hâline geleceğini dile getirdi.

ORMANA KÜLTÜR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

Program kapsamında Ormana Kültür Merkezi’nin de açılışını gerçekleştiren Bakan Ersoy, merkezin Ormana’nın sosyal, kültürel ve eğitim hayatında önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Yapımına 2025 yılında başlanan ve kısa sürede tamamlanan merkez; 500 kişilik çok amaçlı salonu, geniş fuaye alanı, 231 metrekarelik ilçe halk kütüphanesi ve kafeteryasıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla hizmet verecek merkezde gençlere yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenleneceğini ifade eden Ersoy, kütüphanenin de çocukların ve gençlerin bilgiye erişimini güçlendireceğini söyledi. Ersoy, “Burada yaşayan her bir vatandaşımız artık sosyal ve kültürel imkânlara kendi ilçesinde ulaşmış olacak.” dedi.

“MEMLEKETİMİZE VEFAMIZIN, GENÇLERİMİZE İNANCIMIZIN GÖSTERGESİ”

Türkiye’nin dört bir yanında gençlik merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, kültür merkezleri ve eğitim yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, köklerinin bulunduğu topraklara hizmet etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Ersoy, “Bugün İbradı’ya ve Ormana’ya kazandırdığımız bu eserler, bizim için sıradan birer yatırım değildir. Bu açılışlar memleketimize vefamızın, gençlerimize inancımızın, geleceğimize olan güvenimizin birer göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın her çocuğun aynı fırsatlara ulaşmasını hedeflediklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

“Büyük şehirlerde yaşayan gençlerimiz hangi imkânlara sahipse, İbradı’da yaşayan gençlerimiz de o imkânlara ulaşabilsin istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun başarıya ulaşmasının yegâne yolu; iyi eğitim almış, kültürle ve sanatla beslenmiş, spor yapan, özgüveni yüksek, donanımlı ve geleceğe umutla bakan gençlerden geçmektedir.”

Bakan Ersoy, İbradı Gençlik Merkezi’nin ilçeye kazandırılmasına katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve Bakanlığına teşekkür etti. Ormana Kültür Merkezi’nin yapımında emeği geçen kurumlara, çalışma arkadaşlarına, yerel yöneticilere ve katkı sunan herkese de şükranlarını sundu.

İki merkezin İbradı, Ormana ve Antalya’ya hayırlı olmasını dileyen Ersoy, gençler, çocuklar ve millet için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK’TAN BAKAN ERSOY’A TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da açılışta yaptığı konuşmada, İbradı ve Ormana’ya kazandırılan eserlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Bakan Ersoy’un geldiği yeri ve özünü unutmayarak memleketine hizmet etmesinin önemine işaret eden Bak, insanın köklerinin bulunduğu topraklara eser kazandırmasının gurur verici olduğunu söyledi. İbradı Gençlik Merkezi’nin ilçeye kazandırılması için Ersoy ile birlikte çalıştıklarını belirten Bak, hizmete açılan tesislerin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Ormana’yı ilk kez ziyaret ettiğini ve açılış öncesinde bölgeyi gezme fırsatı bulduğunu anlatan Bak, tarihî evleri, mimarisi ve sokaklarıyla dikkat çeken Ormana’nın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Bak, böyle bir bölgede kültür merkezinin hizmete girmesinin taşıdığı önemi vurgulayarak Bakan Ersoy’u tebrik etti.

Gençleri dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Bak, gençlerin müzik, sanat ve spor başta olmak üzere çeşitli faaliyetlere katılabilecekleri mekânların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

ERSOY, AÇILIŞLAR ÖNCESİNDE HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU

Bakan Ersoy, açılış programları öncesinde İbradılı hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Ersoy, ilçeye ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

İbradılılar, ilçeye kazandırılan eserler ve gerçekleştirilen yatırımlar dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkür etti. Gençlere yönelik sosyal ve kültürel imkânların artırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.