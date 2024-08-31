Bakan Ersoy duyurdu: Karahantepe’de yeni keşif

31 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 10:09

Adeta tarih kokuyor! Ayakta duran en eski kilise Konya'da: Ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cepheye gönderilmiş

Adeta tarih kokuyor! Ayakta duran en eski kilise Konya'da: Ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cepheye gönderilmiş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’deki kazılarda bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

KARAHANTEPE'DE YENİ KEŞİF

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif...

Taş Tepeler projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor... Karahantepe’deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı" ifadelerini kullandı.



"Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor" diyen Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.