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Bakan Ersoy duyurdu: Karahantepe’de yeni keşif

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 10:09

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’deki kazılarda yeni bir esere ulaşıldığını duyurdu. Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karahantepe'de kazı alanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürü bulundu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’deki kazılarda bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını açıkladı.

KARAHANTEPE'DE YENİ KEŞİF

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif...

Taş Tepeler projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor... Karahantepe’deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Karahantepe’de yeni keşif - 1. Resim
"Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor" diyen Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Ersoy duyurdu: Karahantepe’de yeni keşif - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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