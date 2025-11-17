Menü Kapat
 Ümit Buget

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen, TİKA’nın müzeye dönüştürdüğü Mestanlı’daki tarihî ev, bir dönemin acılarını ve direncini anlatan yeni müzesiyle kapılarını Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla açıyor. Ev, Cep Herkülü’nün ailesiyle yaşadığı dönemi ve sporculuk kariyerine dair önemli hatıraları ziyaretçilere sunan bir hafıza mekânına dönüştü

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze
17.11.2025
17.11.2025
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun Mestanlı’daki doğup büyüdüğü ev, restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Aynı gün, Kırcaali Merkez Camii de açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde restore edilen ev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından müzeye dönüştürüldü.

Bir dönemin acılarını, gururunu ve direncini duvarlarında taşıyan Mestanlı’daki evin kapıları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açılacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

Bölgenin kültürel dokusunu güçlendirmeye yönelik bu çalışmayla eş zamanlı olarak aynı topraklarda toplumsal hayata katkı sunan bir başka proje daha tamamlandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

Yapımı yine TİKA tarafından gerçekleştirilen Kırcaali Merkez Camii, bu coğrafyada Türkiye’nin destekleriyle hayata geçirilen önemli bir manevi buluşma noktası oldu.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

HAFIZAYLA MÂNEVİYAT YAN YANA

Aynı coğrafyada, Türkiye’nin katkılarıyla yükselen Kırcaali Merkez Camii’nin açılışı ise Cep Herkülü'nün anı evi gibi yine Bakanlar Ersoy ve Bak'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kırcaali Merkez Camii aynı zamanda ’da külliyesi bulunan tek cami olma özelliği taşıyor.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

EFSANENİN İZLERİ GELECEK KUŞAKLARA IŞIK TUTACAK

Cep Herkülü'nün büyüdüğü ev bir milletin hafızasına yeniden nefes verecek ve o nefes, nesiller boyunca aynı duyguyla hatırlanacak.

Kapısından içeri adım atanlar, yalnızca bir sporcunun değil; bir halkın yeniden doğuş hikayesine tanıklık edecek.

Dünyaya adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun azmi ve vefa dolu hikayesi bu müzede gelecek kuşaklara aktarılacak.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

BİR HAFIZA MEKÂNININ DOĞUŞU: ANI EVİ PROJESİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2021 yılında başlattığı proje ile Cep Herkülü’nün aile fertleri ve yakın çevreyle görüşülerek için kullanılabilecek kişisel eşyalar, ödüller, plaketler ve hatıralar titizlikle derlendi.

Taş yapının özgün dokusu 2023 yılında başlayan kapsamlı tadilatla yeniden ortaya çıkarılarak kapı, pencere, döşeme ve tavanlar aslına uygun olarak yenilendi. Türkiye’de hazırlanan teşhir-tanzim unsurlarının montajıyla proje 2024 yılında tamamlandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

ÖZGÜN HALİNE KAVUŞTURULAN YAPI ANI EVİ OLDU

Mestanlı merkezinde toplam 104 metrekare kapalı alana ve 390 metrekare avluya sahip olan iki katlı taş bir yapı özgün haline getirildi ve bir anı evine dönüştürüldü.

Bahçede yıllarca görüntüyü kapatan büyük trafo binası kaldırılarak yapı yeniden görünür hale getirildi.

Dış cephedeki özgün olmayan sıvalar söküldü ve yapının taş dokusu yeniden ortaya çıkarıldı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

ALT KAT: AİLENİN İZLERİ

Müzenin alt katı Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle yaşadığı yılları yansıtan etnografik bir düzenlemeyle hazırlandı.

Bu bölümde; Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı.

Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in evi artık müze

ÜST KAT: ŞAMPİYONUN YOLCULUĞU

Müzenin üst katındaki iki ayrı oda millî sporcumuzun spor hayatını iki dönemde anlatacak.

Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikâyesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için “Oyuncak Naim” alanı Cep Herkülü’nün Bulgaristan yıllarını yansıtacak.

Türkiye’deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı , eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.

DÜNYANIN EN İYİ SPORCUSU: NAİM SÜLEYMANOĞLU

Bulgaristan’ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinin Ahatlı Köyü’nde 23 Ocak 1967 tarihinde doğan Naim Süleymanoğlu, haltere 1977 yılında başladı.

Henüz 15 yaşındayken dünya gençler şampiyonasında iki altın madalya kazanarak adını duyuran Süleymanoğlu 1984, 1985 ve 1986 yıllarında “Dünyada Yılın Haltercisi” seçildi ve üstün performansı nedeniyle Cep Herkülü lakabıyla anılmaya başlandı.

Türkiye’ye 1986 yılında iltica ederek Türk vatandaşlığına geçen Süleymanoğlu 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.

Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran millî sporcumuz kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017’de İstanbul’da vefat etti.

#Spor
#bulgaristan
#halter
#müze
#Naim Süleymanoğlu
#Kırcaali
#Türk Sporcusu
#Kültür - Sanat
