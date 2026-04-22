Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Ersoy duyurdu! Tüm sinema biletleri 120 TL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl sinemanın büyüsüyle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen özel uygulama kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelinde yüzlerce sinema salonunda bilet fiyatları 120 lira olarak uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesaplarından duyurduğu uygulamanın amacı, çocukların bayram sevincini kültür ve sanatla iç içe, neşeli ve unutulmaz anlarla yaşamalarını sağlamak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:32

Türkiye genelindeki sinema salonlarında Ulusal Egemenlik ve ’na özel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında bilet fiyatları 120 lira olacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında sinema biletleri 120 liradan satışa sunulacak.
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde uygulanacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu anlamlı organizasyonu sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Uygulama kapsamında 200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salon programa dahil edildi.
Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

'23 NİSAN’I SİNEMANIN COŞKUSUYLA KARŞILIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çocukların hayal güçlerini besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz.

23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz._

Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz.

Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz.”

200’Ü AŞKIN SİNEMA VE 1500 SALONDA UYGULAMA

Türkiye genelinde, uygulama kapsamında 200’ün üzerinde sinema ve bin 500’den fazla salon programa dahil edildi.

Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek.

23 Nisan’a özel hazırlanan bu organizasyonla, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#23 Nisan
#çocuk bayramı
#Sinemalarda
#Sinema Bileti
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.