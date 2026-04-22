Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlenen organizasyon kapsamında, 23–26 Nisan tarihleri arasında bilet fiyatları 120 lira olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Ersoy duyurdu! Tüm sinema biletleri 120 TL Türkiye genelindeki sinema salonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında sinema biletleri 120 liradan satışa sunulacak. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde uygulanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu anlamlı organizasyonu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Uygulama kapsamında 200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salon programa dahil edildi. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşılabilecek.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak.

'23 NİSAN’I SİNEMANIN COŞKUSUYLA KARŞILIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çocukların hayal güçlerini besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anlamlı bir buluşmaya daha destek veriyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz.

23–26 Nisan tarihleri arasında, Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz._

Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz.

Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara sinemafestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz.”

200’Ü AŞKIN SİNEMA VE 1500 SALONDA UYGULAMA

Türkiye genelinde, uygulama kapsamında 200’ün üzerinde sinema ve bin 500’den fazla salon programa dahil edildi.

Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek.

23 Nisan’a özel hazırlanan bu organizasyonla, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.