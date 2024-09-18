Bakan Ersoy duyurdu: Yurt dışına kaçırılan 2500 yıllık eser Türkiye'ye iade edildi

18 Eylül 2024 12:10 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1980'li yıllardan yurtdışına kaçırılan 2 bin 500 yıllık eser ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, eser için türünün nadir örneklerinden olduğunu belirtti. Ayrıca Ersoy, Türkiye'ye getirilen eser sayısını da açıkladı.

Türkiye​, Lidya döneminden kalma yaklaşık 2500 yıllık bir altın kolye için ABD​ ile temas kurdu. Boston​ kentinde müzede uzun yıllar sergilenen eser Türkiye’ye iade edildi. 35-40 yıl sonra bir eserin daha peşine düşüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1980'li yıllardan yurtdışına kaçırılan 2 bin 500 yıllık eserin Türkiye'ye iade edilmesini sağladıklarını açıklayarak, ''Türünün nadide örneklerinden birisi. 1980'li yılların başında Manisa bölgesindeki bir mezardan kaçak kazı ile kaçırıldığı ortaya çıkartılan bir eser. Ama ne yaptık, 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLEN ESER SAYISI

Çankırı'yı ziyaret eden AK Parti tarafından düzenlenen Türkiye Buluşmaları programına katılan Bakan Ersoy, iadesi sağlanan eser ile birlikte 2024 yılında Türkiye'ye getirilen eser sayısının 36 olduğunu belirtti.

''PEŞİNE DÜŞTÜK''

Türkiye'ye iadesi sağlanan eslerle ilgili de detaylara yer veren Bakan Ersoy, ''Kültürel mirasa sahip çıkma konusu sadece kazı çalışmalarımızla da sınır değil. Kültürümüze, tarihimize ait tüm eserlerin izini sürerek, o eserleri bulup ülkemize getiriyoruz. Bununla ilgili olarak bakanlık bünyesinde bir başkanlık kurduk. Bu çerçevede bize ait olan, ama bir şekilde yurt dışına kaçırılan tüm eserleri tespit ediyoruz, o eserin peşine düşerek, alıp ülkemizin kültürel mirasına geri kazandırıyoruz. Bunun son örneğini bugün Çankırı'da açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaklaşık 2 bin 500 yıllık bronz bir sedir, Paul Getty müzesinden iade alındı.'' dedi.

Türkiye'de turist sayısının geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, ''Bakın! 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyondu. Bugün, 2024 yılı itibariyle bizim ülkemize beklediğimiz turist sayısı 60 milyon. AK Parti iktidarımızla geçen 20 yılda ülkemize gelen turist sayısı 12 milyondan 60 milyona ulaşmış durumda. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadardı; 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu rekorları kırmamız elbette tesadüfle açıklanamaz. Bu başarıları elde etmek için gece gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin bir şekilde uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik.'' dedi.