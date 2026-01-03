Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakan Ersoy: Kültür Varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının izini kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Ersoy, bu alanda bilimsel, hukuki ve diplomatik süreçlerin eş zamanlı ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Ersoy, yürütülen çalışmalar sonucunda 2018–2025 döneminde toplam 9.133 kültür varlığının ülkemize iadesinin sağlandığını belirtti. Ersoy, daha geniş bir zaman aralığına bakıldığında ise 2002–2025 yılları arasında iade edilen eser sayısının 13.448’e, 1980–2025 döneminde Türkiye’ye kazandırılan toplam eser sayısının ise 26.767’ye ulaştığını kaydetti.

Bakan Ersoy: Kültür Varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz

“SON YILLARDA ÇALIŞMALAR SOMUT SONUÇLARA DÖNÜŞTÜ”

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, son yıllarda bu mücadelenin belirgin biçimde yoğunlaştığını ve somut sonuçlara dönüştüğünü vurguladı. Ersoy, bugüne kadar ülkemize kazandırılan eserlerin önemli bir bölümünün, yürütülen sistemli çalışmalar sayesinde bu dönemde Türkiye’ye iade edildiğini ifade etti.

Bakan Ersoy: Kültür Varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz

“HER ESER İÇİN AYNI TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Ersoy, “Müzeler, müzayede evleri ve özel koleksiyonlar titizlikle inceleniyor; arşiv belgeleri, bilimsel raporlar ve uzman görüşleriyle desteklenen hukuki süreçler kararlılıkla yürütülüyor. Her eser için aynı titizlikle çalışıyoruz” dedi.
Uluslararası iş birliklerinin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye’nin kültürel miras konusundaki haklı taleplerinin, uluslararası hukuk zemininde güçlü bir karşılık bulduğunu belirtti.

Bakan Ersoy: Kültür Varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz

“BU SADECE BİR İADE DEĞİL, BİR DURUŞTUR”

Her bir iadenin yalnızca bir eserin ülkesine dönüşü olmadığını ifade eden Bakan Ersoy, “Bu çalışmalar; kültürel egemenliğimize, tarihsel hafızamıza ve ortak mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızın açık bir göstergesidir” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Ersoy, yurt dışında bulunan eserlerin izini sürmeyi ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy: Kültür Varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz
