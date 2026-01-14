Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakan Ersoy rekor rakamı verdi: Rami Kütüphanesi'ni 7.7 milyon kişi ziyaret etti

Rami Kütüphanesi, 3 yılda 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 etkinlik, 2 milyonun üzerinde katılımcı ve 302 bin ödünç kitap verisiyle İstanbul’un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri oldu. İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, açılışının üçüncü yılını geride bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 12:23

’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, açılışının üçüncü yılını geride bıraktı. ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nin üç yıllık performansını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Ersoy rekor rakamı verdi: Rami Kütüphanesi'ni 7.7 milyon kişi ziyaret etti

Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete sunduğu Rami Kütüphanesi’nin kısa sürede İstanbul’un en yoğun ilgi gören kültür merkezlerinden biri hâline geldiğine dikkati çekti.

Ersoy’un paylaştığı verilere göre Rami Kütüphanesi, üç yıllık sürede milyonlarca ziyaretçiyi ağırlarken binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı ve yüz binlerce kitabın okurla buluşmasına aracılık etti.

Bakan Ersoy rekor rakamı verdi: Rami Kütüphanesi'ni 7.7 milyon kişi ziyaret etti

RAMİ KÜTÜPHANESİ 3 YAŞINDA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'un en büyük kütüphanesi Rami Kütüphanesi 3 yaşında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’umuza kazandırdığımız Rami Kütüphanesi; mimarisi, hizmet anlayışı ve sunduğu imkânlarla kısa sürede her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisini çeken, yaşamın içinde bir kültür ve buluşma mekânına dönüştü.
3 yılda; 7,7 milyonu aşkın ziyaretçi, 2,9 milyar etkileşim, 8 bin 36 , 2 milyonun üzerinde katılımcı, 302 bin ödünç kitap!

Bakan Ersoy rekor rakamı verdi: Rami Kütüphanesi'ni 7.7 milyon kişi ziyaret etti

Konferanslardan sergilere, çalıştaylardan sinema ve konserlere kadar pek çok etkinlik, Rami’nin nasıl yaşayan bir merkez hâline geldiğini açıkça gösteriyor. Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bakan Ersoy rekor rakamı verdi: Rami Kütüphanesi'ni 7.7 milyon kişi ziyaret etti
ETİKETLER
#istanbul
#turizm
#Etkinlik
#Kültür
#Kütüphane
#Rami Kütüphanesi
#Açılış Yıldönümü
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.