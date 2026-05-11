Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetimizin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak hizmet veren Cumhuriyet Müzesi’nde Yargıtay Başkanı Kerkez’i ağırladı.

Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı
Kültür ve Turizm Bakanı , Yargıtay Başkanı ’i Cumhuriyet Müzesi’nde ağırladı. Ziyaret kapsamında Bakan Ersoy, Cumhuriyetimizin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak hizmet veren tarihî yapıyı Yargıtay Başkanı Kerkez’e gezdirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı ve müzede incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, Yargıtay Başkanı Kerkez'e, Cumhuriyetimizin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve uzun yıllar II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası olarak hizmet veren tarihî yapıyı gezdirdi.
Ziyarette, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve millî hafızayı yaşatan mekânların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhuriyet Müzesi'nin Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından taşıdığı sembolik değer ön plana çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyareti sosyal medya hesaplarından duyurdu.
DEMOKRASİ TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Cumhuriyet dönemine ait çok sayıda belge, fotoğraf, eşya ve tarihî eserin yer aldığı müzede gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye’nin kültürel mirasının korunması, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması ve millî hafızayı yaşatan mekânların önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden salonları gezen Bakan Ersoy ve Yargıtay Başkanı Kerkez, müzede yürütülen koruma ve sergileme çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Ziyaret boyunca Cumhuriyet Müzesi’nin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından taşıdığı sembolik değer ön plana çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DUYURDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin hafızasında özel bir yere sahip olan ve II. TBMM Binası olarak millet iradesine ev sahipliği yapan Cumhuriyet Müzemizde Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez’i ağırladık.

Tarihimize tanıklık eden bu anlamlı mekânda gerçekleşen ziyarette, ortak değerlerimiz ve kültürel mirasımız üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Nazik ziyaretleri için Yargıtay Başkanımıza teşekkür ediyorum."

