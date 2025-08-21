Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR

Nemrut’un zirvesinde, rüzgârın, karın ve güneşin binlerce yıllık yorduğunu taşıyan dev heykeller için yepyeni bir dönem başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlamlaştırma projesiyle, Tümülüs'te yer alan kolosal heykeller güçlendiriliyor. İlk kez uygulanan yeni yöntem dev taşlara nefes oluyor. Nemrut Dağı’nın Doğu ve Batı teraslarında yer alan eserler nano teknolojiyle koruma altına alınıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 11:05

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nemrut’un zirvesindeki dev heykellerle ilgili olarak Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda; ilk etap çalışmaların üç hafta içerisinde tamamlandığını duyurd.Beş yıllık bir süreçte, çağımızın en ileri teknikleriyle gerçekleşecek çalışmalarla, bu eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirten Bakan Ersoy paylaşımında şunları ifade etti:“Nemrut’un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz.Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu.Doğu ve Batı teraslarında nano teknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı.Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut’ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut’un taşlarına nefes oldu.Yapıları gelecek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalışmaların sonrasında belirlendi.Beş yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir.Nemrut’un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz.Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR

İLK ETAP 3 HAFTADA TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 7–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç haftalık yoğun bir çalışmayla Doğu ve Batı teraslarındaki en kritik eserler üzerinde uygulamalar yapıldı. Adıyaman Müze Müdürlüğünden bir uzman ile altı restoratörün katıldığı çalışmalarda, Antiochos ve Kartal başları ile Batı terasındaki iki kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi.

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR

NANO KİREÇ VE ESTETİK HARÇLA YENİ BİR KORUMA KALKANI

Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı. Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisiyle sağlamlaştırma sağlandı ve suyun taş içine işlemesi engellendi.

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR

APOLLON BAŞLIĞI YENİDEN BİRLEŞTİ

Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştirildi. Böylece Nemrut’un simge eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu.

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR

BEŞ YILLIK BÜYÜK PROJE

Nemrut Dağı Tümülüs'ünün dev heykelleri için planlanan sağlamlaştırma projesi beş yıllık bir yol haritasıyla ilerleyecek. Bakanlığın 2022 yılında başlattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kontrollerin ardından, bu yaz başlayan uygulamalar Nemrut’un geleceğini güvence altına alacak.

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR

GELECEK KUŞAKLARA BIRAKILAN MİRAS

Bakanlık, dağın doruğunda gökyüzüyle göz göze duran bu eşsiz mirası, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Bu çalışmalar tamamlandığında Nemrut’un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, geleceği de koruyan birer anıt olarak ayakta kalacak.

BİNLERCE YILLIK TAŞLAR NANO TEKNOLOJİYLE AYAĞA KALKIYOR
ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#Tarihi Miras
#Nemrut Dağı
#Dev Heykeller
#Görevsel Teknikler
#Nano Teknolojik
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.