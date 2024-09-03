Böyle halay görülmedi: Sivas’ta 1058 kişi kol kola girdi!

03 Eylül 2024 20:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 20:19

Sivas kongresinin 105. Yıl dönümü kutlama etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikler kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi kol kola girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanan programda rekor denemesi yapıldı. Sayıya ulaşıldıktan sonra halkında katılımıyla halay üzün süre devam etti. Geniş katılımlı halayla, Sivas’ta pekişen birlik ve beraberliğe dikkat çekilmek istendi.

SENEYE İÇİN REKOR HEDEFİNİ YÜKSELTTİLER

"Akrabalarım davul zurnayı çaldı ben de halay çektim" diyen 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, “Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz” dedi.

“HALAY EKİBİMLE GELDİM”

Çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Emirhan Kaya, “Geçen sene katılamamıştım ama bu sene kendi halay ekibimle geldim. Çok estetik görüntüler oluştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

SİVAS’TA TARİHİ AN

Emeği geçen herkese çok teşekkür eden Ali Nar, “Geçen senelerde de düzenlenmişti. Havası sert insanı mert sultan şehir diyarı Sivas’ımız için güzel bir etkinlik oldu. İnsanlarımız mutlu oldu. Sivas’ı temsilen bin elli sekiz kişi halay çekti. İnsanlarımız geçmişini tazeledi” ifadelerini kullandı.