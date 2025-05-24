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Kültür - Sanat
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 | Banu İriç

Cannes’da Altın Palmiye İran’a gitti, Gazze mesajı damga vurdu

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali bu yıl hem ödülleriyle hem de politik mesajlarıyla gündem yarattı. Altın Palmiye’nin İranlı yönetmene gittiği festivalde ödüller belli oldu.

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Cannes’da Altın Palmiye İran’a gitti, Gazze mesajı damga vurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 23:55

Fransa’nın Cannes kentinde bu yıl 78’incisi düzenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. Jüri başkanlığını ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche’un yaptığı festivalde, Altın Palmiye Ödülü İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin “Un Simple Accident” adlı filmine verildi.

Cannes’da Altın Palmiye İran’a gitti, Gazze mesajı damga vurdu

UN SIMPLE ACCIDENT VİZYON TARİHİ DE BELLİ OLDU

Panahi’nin filmi, festivalin yarışma bölümünde yer alan 22 yapım arasından seçilerek büyük ödülün sahibi oldu. Film, Fransa’da 10 Eylül'de vizyona girecek. En İyi Yönetmen Ödülü ise “L’Agent Secret” filmiyle Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho'ya verildi.

Jüri Ödülü’nü iki yönetmen paylaştı: İspanyol Olivier Laxe “Sirat” filmiyle, Alman Mascha Schilinski ise “Sound of Falling” filmiyle bu ödüle layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise “Resurrection” filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan'a verildi.

Cannes’da Altın Palmiye İran’a gitti, Gazze mesajı damga vurdu

Norveçli yönetmen Joachim Trier, “Valeur Sentimentale” adlı filmiyle Büyük Ödül’ün sahibi olurken, En İyi Senaryo Ödülü ise “Jeunes Mères” filminin senaristleri Luc ve Jean-Pierre Dardenne kardeşlere gitti.

Oyunculuk ödüllerinde ise “L’Agent Secret” filmindeki performansıyla Wagner Moura En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, “La Petite Dernière” filminde rol alan Fransız Nadia Melliti ise En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Cannes’da Altın Palmiye İran’a gitti, Gazze mesajı damga vurdu
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FİLİSTİNLİ YÖNETMEN KUR'AN-I KERİM'DEN AYET SÖYLEDİ

Altın Kamera Ödülü “The President’s Cake” filmiyle Iraklı yönetmen Hasan Hadi'ye verilirken, Kısa Metraj Film Ödülü “I'm Glad You're Dead Now” filmiyle Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom’a verildi.

Cannes’da Altın Palmiye İran’a gitti, Gazze mesajı damga vurdu

Barhom, ödül töreninde yaptığı konuşmada Fransa'nın sanatçılar için güçlü bir alan sunduğunu belirterek, “20 yıl sonra Gazze Şeridi’ne gittiğimizde ölüleri düşünmemeye çalışalım” dedi. Ödül alan yönetmenlerden Olivier Laxe de, Doğu Kudüs’te tanıştığı bir Filistinli taksicinin kendisine Kur’an-ı Kerim'den “Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık” ayetini hatırlattığını belirterek, “Yaşasın farklılıklar, yaşasın kültürler ve yaşasın Cannes Festivali” ifadelerini kullandı.

CANNES'DA GAZZE'DEKİ DEHŞET SUSTURULMAMALI

Festival başlamadan bir gün önce, Fransız Liberation gazetesinde 12 Mayıs'ta yayımlanan "(Film Festivali) Cannes'da Gazze'deki dehşet susturulmamalı" başlıklı bildiriye sinema dünyasından yüzlerce kişi destek verdi.

Jüri Başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde 13 Mayıs'ta İsrail ordusunun Gazze'de 16 Nisan'da öldürdüğü Filistinli Fatma Hasune'yi anarak, "Ölümünden bir gün önce rol aldığı filmin burada, Cannes'a seçildiğini öğrenmişti. Fatma bu akşam bizimle olmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

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