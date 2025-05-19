Çarşamba Kitap Fuarı açıldı! İşte son tarih

Abdullahpaşa Meydanı'nda kurulan kitap fuarının açılış töreninde konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, "Çarşamba Kitap Fuarı’nın bu yıl 7'ncisini düzenliyoruz. Kitap fuarlarına ilginin azaldığı, dijitale olan ilginin arttığı gibi sorunlara ve gerçeklere rağmen bu ortamın oluşturulması hem eğitim öğretim için hem de yerel yönetimin bir vazifesi olarak önemli" dedi.

19-27 MAYIS TARİHLERİNDE ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK



Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise "Cumhuriyet’e giden yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs şehri Samsun'da böyle bir etkinliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 7. kez düzenlenen bu etkinlik, dijital ortamın geliştiği, insanların kitap okumaktan uzaklaştığı bir ortamda yapılıyor. Ama her ne kadar dijital ortam bizleri bunlardan uzaklaştırsa da yine o kitabın yaprakları ve kokusu vazgeçemediğimiz şeylerden biridir. Dolayısıyla bu tür sosyal kültürel etkinlikler yörenin değişmesi kalkınması, bir şeyler öğrenebilmesi açısından önemlidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleştirilirken, protokol üyeleri fuar içerisinde bulunan stantları ziyaret etti.





Yerel ve ulusal yazarlar, söyleşiler, paneller, imza günleri, çocuk programları, tiyatro etkinlikleri ve birçok kültürel faaliyetin yer alacağı kitap fuarı, 70'in üzerinde yerel ve ulusal yayınevi ile birçok yazar ve sanatçıyı bir araya getirerek, 19-27 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarı açılışına, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir de katıldı.