Cehennem Deresi Kanyonu'na şaşırtan turnike! Ziyarete gelenler tepki gösterdi

29 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:05

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu’nun girişine konulan turnike, tepkilere neden oldu.

İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal Sit alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun turizme kazandırılması amacıyla, Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda bir çalışma başlatılmıştı. "Cehennem Deresi’nde Cennet Yaşanıyor" adlı proje, vatandaşları mutlu etmişti. Fakat kanyonun girişine konulan turnike kanyona gelen ziyaretçilerin hem tepkisini çekti, hem de esprilere neden oldu.

ZİYARETÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kanyonun alt bölümü, yol kenarında ve ulaşımı kolay bir noktada bulunuyor. Girişe konulan turnike, ziyaretçilerin güvenliği açısından gece kapatılıp gündüz yeniden açılıyor.

Doğal Sit alanı ve yapısına uygun görülmeyen turnike, gelen ziyaretçilerin tepkilerine neden oldu.

Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Karadeniz turu kapsamında Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezmeye gelen Ömer Göktemir, "Aslen Artvinliyim, eşim de buraları görmek istedi. Karadeniz turuyla buralara geldik. Karadeniz’in hemen hemen her noktasını gezdik, sırada Ardanuç vardı. Ardanuç'ta da bu kanyonu çok merak ediyorduk. Dünyanın ikinci büyük kanyonuymuş diye duyduk. Turnikenin yapılmış olmasını doğru bulmuyorum. Eğer yapılacaksa, birinin orada durması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca eserin bu şekilde var olması da pek hoş olmamış" ifadelerini kullandı.