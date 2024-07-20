Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti: Yıldız Sarayı'na ziyaretçi akını!

20 Temmuz 2024 18:41 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 18:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, bugün 5 bin 464 kişiyi ağırladı. Osmanlı Devleti’nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Öte yandan açıklanan rakamlara göre Yıldız Sarayı bugün 5 bin 464 kişiyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi almıştı. Erdoğan, "Bu yapının yeniden ihyası ile İstanbul'un tarihi ve turistik cazibesi daha artacak" demişti.

AĞUSTOS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Ayrıca Erdoğan bir müjde vererek, sarayın ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz gezilebileceğini duyurdu. Yıldız Sarayı 1 Eylül tarihine kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.