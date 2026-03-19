Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın hafızası tuvale taşındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara’da açılan “Başkent Ankara” sergisini ziyaret etti. Ankara’nın “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edilmesi kapsamında hayata geçirilen sergide, başkentin tarihî ve kültürel değerlerini yansıtan 24 eser sanatseverlerle buluşurken sergi 10 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 10:09

Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın tarihî birikimi ve kültürel hafızası, sanatçıların fırçasıyla tuvale taşınarak sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara üst kat Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlayan “Başkent Ankara” sergisini ziyaret etti. Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek şunları söyledi:

HABERİN ÖZETİ

Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın hafızası tuvale taşındı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaret ettiği “Başkent Ankara” sergisi, Ankara'nın tarihî birikimini ve kültürel hafızasını sanatseverlerle buluşturuyor.
Sergi, 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilen Ankara kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biridir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetimler işbirliğiyle düzenlenen sergi, Kültür Yolu Festivali'nin Art Meydan resim etkinliğine adapte edilmiştir.
Sergide, 22 sanatçının 2025 yılında Ankara'yı resmettiği 24 eser yer almaktadır.
Bakan Ersoy, serginin hem Ankara'nın tanıtımı hem de Türk devletleri arasında sanat yoluyla tanıtım açısından önemli olduğunu belirtmiştir.
Sergi, CSO Ada Ankara Üst Kat Fuaye Alanı'nda 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecektir.
“Biliyorsunuz 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi Türk Devletleri Teşkilatı tarafından Ankara. Bu bağlamda bir dizi etkinliği Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında biliyorsunuz Ankara, Kültür Yolu Festivalinin önemli bir etkinliği olan Art Meydan resim çalışmasını etkinliğini Turizm Başkenti etkinliklerine adapte ettik. Bu bağlamda, bu sergi 24 eserle 22 tane sanatçımızın katıldığı bir sergi. 2025 yılında resmedilmiş resimler bunlar.”

SANATLA TANITIM, KÜLTÜRLE HAFIZA AYNI SAHNEDE

Ankara’nın geçmişten günümüze anlık görüntüleri de dahil olmak üzere farklı yönlerden yapılmış çalışmalarının olduğunu belirten Ersoy, serginin hem tanıtım açısından turizm adına önemli olduğunu vurgulayarak aynı zamanda Türkiye’nin bir çok yanından gelen sanatçılarla Ankara’da kültür sanatın geldiği noktayı anlatması bakımından da oldukça önemli olduğunu söyledi.

Ersoy, “Özellikle biliyorsunuz, Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğiniz zaman buradaki en önemli hedeflerimizden biri o seçilen ülkeyi sadece kültür ve sanatla bir noktaya getirmek değil, Türk devletleri arasında belirliliğini, turizm açısından tanıtımını da gerçekleştirmek.” dedi.

Ankara’yı anlatan resim sergisinin iki amaca da hitap ettiğine işaret eden Ersoy değerlendirmelerini; "Hem kültürel bir faaliyeti gerçekleştirmiş oluyorsunuz hem buradaki resimlerin konuları ve içerikleri olarak baktığınızda tüm Türk devlerine iyi bir şekilde sanat yoluyla tanıtmış oluyoruz.” sözleriyle tamamladı.

ANKARA, TÜRK DÜNYASININ TURİZM BAŞKENTİ OLARAK SAHNEYE ÇIKIYOR

Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı için “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan edilen Ankara, bu unvan doğrultusunda yürütülen kültür ve sanat odaklı etkinliklerle uluslararası ölçekte öne çıkıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarla başkent Ankara, tarihsel birikimi ve kültürel zenginliğiyle Türk dünyasında daha görünür hale getiriliyor.

ART MEYDAN PROJESİYLE SANAT KAMUSAL ALANA TAŞINIYOR

“Başkent Ankara” sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında hayata geçirilen Art Meydan Projesi çerçevesinde oluşturulan eserlerden meydana geliyor. Proje, sanatı kamusal alanda erişilebilir kılmayı hedeflerken, başkentin meydanlarında üretilen eserlerle sanat ile toplum arasında güçlü bir bağ kurulmasını amaçlıyor.

24 ESERLE ANKARA’NIN HAFIZASI TUVALE YANSIDI

Sergide, Ankara’nın tarihî binaları ve mekânlarını konu alan tuval üzerine yağlıboya ve akrilik tekniklerle hazırlanmış 24 eser yer alıyor.Günümüz Türk resim sanatının önemli isimlerinin imzasını taşıyan eserler, başkentin kültürel dokusunu sanatçıların yorumuyla ziyaretçilere sunuyor.

CSO ADA ANKARA’DA 10 NİSAN’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

CSO Ada Ankara Üst Kat Fuaye alanında açılan sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
Başkentin kültür ve sanat hayatına katkı sunan sergi, Ankara’nın tarihini, kültürünü ve turizm potansiyelini sanat aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.