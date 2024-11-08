Disney resmen duyurdu! Buz Devri 6 geliyor: Oyuncu kadrosu ve vizyona gireceği tarih belli oldu!

08 Kasım 2024 23:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 23:43

Disney, "Buz Devri 6" filmini resmi olarak duyurdu. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran videolu paylaşımda oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi de yer aldı. İşte detaylar…

Buz Devri, Dünya'nın buzla kaplanmaya başladığı dönemde, Buzul Çağı'nda bir mamut, bir kılıç dişli kaplan, bir miskin ve bir bebeğin maceralarını anlatıyor. Dünya genelinde milyonlarca insanın izlediği film serisinde yeni bir yapımın gelmeyeceği ileri sürülmüştü. Ancak Disney’in X hesabındaki paylaşımı yeniden milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

2026’DA VİZYONA GİRECEK

Yeni bir Buz Devri filmi yapım aşamasında. D23 Brasil etiketli paylaşımda, Disney tarafından Buz Devri 6'nın geliştirilmekte olduğu ve 2026 yılında vizyona girmesi planlandığı resmi olarak duyuruldu. Ancak henüz belirli bir tarih açıklanmadı. Sinemaseverler duyurunun ardından büyük bir sevinç yaşadı.

BUZ DEVRİ 6 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ayrıca, Buz Devri 6 için geri dönen oyuncu kadrosu da açıklandı. Disney tarafından paylaşılan özel bir duyuru videosunda, Ray Romano, 6. Buz Devri filminin yapım aşamasında olduğunu paylaşmak için bir battaniyeye sarılmış halde görünüyor.

Yünlü mamut Manny rolünü yeniden üstlenen Romano'nun yanında, franchise yıldızları John Leguizamo (tembel Sid), Queen Latifah (yünlü mamut Ellie), Denis Leary (kılıç dişli kaplan Diego) ve Simon Pegg (tek gözlü gelincik Buck) da geri dönüyor.

Tahmini, 60 milyon dolarlık bütçesine karşılık, 378 milyon 300 bin dolar gişe hasılatı yaparak, dünya listesinde 85. sıraya oturdu.

2006 yılında bu başarıyı aşan devam filmi, "Buz Devri: Erime" çekilmişti.

Buz Devri, hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle izleyeceği, eğlenceli ve öğretici bir animasyon film serisi olarak dikkat çekiyor. Eğer henüz izlemediysen, mutlaka bir şans vermelisin.