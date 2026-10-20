Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin Beyaz Kitap'ı Türkçe yayımlandı

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti (DTSH), Doğu Türkistan'ın tarihi, coğrafi özellikleri, hukuki statüsü ve siyasi geçmişini ele alan Beyaz Kitap'ın Türkçe edisyonunun yayımlandığını duyurdu. “Doğu Türkistan Asla Çin'in Bir Parçası Olmadı ve Bağımsızlığını Yeniden Kazanması Tek Çıkış Yoludur” başlıklı eser, bölgenin tarihine ve mevcut durumuna ilişkin DTSH'nin değerlendirmelerini ve yaklaşımını ortaya koyuyor.

Dokuz ana bölümden oluşan Beyaz Kitap'ta Doğu Türkistan'ın coğrafi ve stratejik konumu, halkı, kültürü, devlet geleneği ve tarihsel süreçte yaşanan siyasi gelişmeler ele alınıyor. Eserde ayrıca Çin'in bölgedeki politikalarına ilişkin değerlendirmelere yer veriliyor. Kitapta; insan hakları ihlalleri iddiaları, kitlesel gözaltılar, zorla çalıştırma, doğum kontrolü uygulamaları ve kültürel mirasa yönelik politikalar da çeşitli veri ve tarihi belgeler üzerinden inceleniyor.

14 Eylül 2004'te Washington D.C.'de kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, kendisini 1949 öncesindeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi devamı olarak tanımlıyor. Beyaz Kitap'ta da bu yaklaşım doğrultusunda bölgenin tarihi ve hukuki statüsüne ilişkin görüşler aktarılıyor. Eser, Çin'in bölgedeki egemenliğinin hukuki niteliğini tartışmaya açarken Doğu Türkistan'ın geleceğine ilişkin çözüm önerisi olarak bağımsızlığın yeniden tesis edilmesini savunuyor.

DTSH Başkanı Dr. Mamtimin Ala, eserin Türkçe yayımlanmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu Beyaz Kitap ile Doğu Türkistan'ın tarihine, halkının kimliğine ve bölgenin hukuki statüsüne ilişkin görüşlerimizi daha geniş bir okuyucu kitlesiyle paylaşmayı amaçlıyoruz. Türkçe edisyonun, Türkiye'deki okuyucuların Doğu Türkistan meselesinin tarihi ve siyasi boyutlarını daha yakından incelemelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

DTSH Dışişleri ve Güvenlik Bakanı ve kitabın ana yazarı Salih Hudayar ise eserin yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Beyaz Kitap'ta, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları ve bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi kapsamlı biçimde ele alıyoruz. Doğu Türkistan halkının kimliğinin, güvenliğinin ve siyasi geleceğinin korunması için bağımsızlığın yeniden tesis edilmesini temel bir çözüm olarak görüyoruz.”