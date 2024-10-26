Dubai çikolatası Gaziantepli tatlı ustaların elinden geçti: 500 yıllık katmer ile buluşturdular

26 Ekim 2024 09:51 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:51

Sosyal medyada yayılarak büyük ün kazanan Dubai çikolatası dünya genelinde popüler olmaya devam ediyor. Türkiye'de de çikolatayı keşfetmek isteyen binlerce vatandaş var. Gaziantep tatlı ustaları Dubai çikolatasını 500 yıllık geleneksel katmer ile buluşturdu.

Dünyada ve Türkiye’de popüler olan Dubai çikolatası, Gaziantepli Tatlı ustalarının elinden geçti. Ustalar popüler çikolatayı 500 yıllık geleneksel katmer ile buluşturdu. Hem göze hem damağa hitap eden bu sunum, kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi görürken Dubai çikolatalı katmeri duyan müşterileri ise ikiye böldü. Bir taraf 500 yıllık katmerin özgünlüğünün bozulmaması gerektiğini savunurken diğer taraf ise gençler tarafından trend olacağını ve çok sevileceğinin vurgusunu yaptı.

500 YILLIK GELENEKSEL TATLI FARKLILAŞTI

Geleneksel katmere yenilik kattıklarını söyleyen işletme sahibi Emre Yılmaz, “Biz uzun zamandır Dubai çikolatalı katmer yapıyoruz. Büyük bir miktarı fıstıktan oluşan bu çikolatanın nasıl Gaziantep​ değil de Dubai çikolatası olduğuna kızarak bu yeniliği 500 yıllık geleneksel tatlımız olan katmere katmayı düşündüm. Burada hazırladığımız katmere iç harcını ve kendi üretimimiz olan Dubai çikolatasını ekleyerek müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz bu yeniliği tarafından güzel ilgi görüyor” dedi.

“GAZİANTEP'İMİZİN ADINA TESCİLLENMESİNİ İSTİYORUZ”

Dubai çikolatasının bir an önce Gaziantep çikolatası olarak tescillenmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımız gelenekselliğe yenilik kattığımız bu tatlıyı tadabilsin diye uygun fiyata yaparak 245 TL'den sunduk. Yetkililerden tek isteğimiz var, fıstık bizim coğrafi işaretimiz ve bu çikolatanın bir an önce bizim Gaziantep'imizin adına tescillenmesini istiyoruz çünkü tüm bileşenler bizi, Gaziantep'i tarif ediyor” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Geleneksel reçetesinin bozulmaması gerektiğini ifade eden Tülin Tulsuz,“Ben katmeri çok severim haftada bir yerim. Dubai çikolatasını yedim ama katmer tarihi bir lezzet olduğu için reçetesinin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gönül Ozansoy ise “Biz alıştığımız klasiklerden vazgeçemiyoruz ama yeni bir tadı da gençler tercih ediyor. Onu da görmezden gelmemek lazım” diye konuştu.