Dünya çapında gündem olmuştu! Duvara bantlı muz dudak uçuklatan fiyata satıldı

21 Kasım 2024 07:21 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:31

Sanat dünyasında 2019 yılında büyük bir infiale oluşturan Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri yeniden satışa çıktı. İtalyan sanatçının “Comedian” adlı eseri, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde rekor fiyata alıcı buldu. Eserin yeni sahibi, kripto para platformu kurucularından olması dikkat çekti.

Herhangi bir süpermarkette genellikle 1 dolardan daha ucuza satın alınan muzun, duvara bantlanmış hali 1 milyon dolardan fazla fiyata satıldı. Beyaz duvara gümüş koli bandıyla sabitlenmiş sarı muz​... İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın “Comedian” adlı eseri ilk olarak 2019 yılında Art Basel Miami Beach fuarında üç meyveden oluşan bir edisyon olarak görücüye çıktı ve çok tartışıldı.

"Comedian" adlı eser çok ilgi gördü. Kalabalık selfie çekmek için yoğunluk oluşturdu. Kimi ziyaretçiler, bu sarı muzun ve gümüş bantın birer hiciv aracı olduğunu düşünürken, kimileri eseri sanat​ koleksiyonculuğundaki tartışmalı standartların bir eleştirisi olarak yorumladı. Hatta sergide olan başka bir sanatçı muzu duvardan aldı ve yedi. Yedek bir muz getirildi. Eser sergiden çekildi.

2019'da Perrotin galerisinde 120 bin dolara fiyatlandırılan eser yeniden satışa çıkarıldı.

AÇIK ARTIRMA 800 BİN DOLARDAN BAŞLADI

Sotheby’s müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolardan başladı.

Dakikalar içinde fiyat 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisi Oliver Barker, satış sırasında “Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!” diyerek salondaki neşeli atmosferi destekledi.

ÜNLÜ KRİPTO PARA KURUCUSU SATIN ALDI

Son olarak, ünlü kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon doları gözden çıkardı.

Ancak Sun, eserin fiziksel hali yerine, bir “orijinallik sertifikası” satın aldı. Bu sertifika, bir muzun duvara bantlanmasıyla “Comedian” ismi altında sergilenmesine izin veriyor.

Satış sonrası bir açıklama yapan Sun, eserin sanat, internet mizahı ve kripto para dünyasını bir araya getiren kültürel bir fenomen olduğunu ifade etti.

Ayrıca, eserin “benzersiz bir sanatsal deneyim” olarak birkaç gün içinde muzun bizzat kendisi tarafından yenilerek tamamlanacağını belirtti.

Sotheby’s, Cattelan’ı “Çağdaş Sanat’ın en zeki kışkırtıcılarından biri” olarak tanımladı. Açıklamada, sanatçının geleneksel sanat dünyasını sıklıkla ters köşeye yatıran anlamlı ve tartışmalı işler ürettiği vurgulandı.

Bu sıra dışı satış, ünlü Belçikalı sürrealist ressam René Magritte’in “The Empire of Light” adlı eserinin 121,2 milyon dolara satılmasının bir gün sonrasında gerçekleşti.

Magritte’in eseri, sanatçının kariyerindeki en yüksek müzayede fiyatına ulaşarak bir rekora imza attı.