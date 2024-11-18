Dünyada sadece 2 tane var, ikisi de Türkiye'de! Eşsiz güzelliği ile göz kamaştırıyor

18 Kasım 2024 13:49 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 13:51

Dünya'da yalnızca 2 yerde görülen ender bir tür olan Anadolu Sığla ormanı sonbaharın gelişiyle muhteşem bir manzaraya sahne oluyor. Türkiye'de yalnızca Burdur ve Muğla'da bulunan orman drone kamerayla havadan görüntülendi. Sığla ormanına akadaemik ve bilimsel çalışmalar için özel izinle giriliyor. İşte nadir tür olan ormandan meraklandıran görüntüler...

Dünya genelinde bulunan 4 tür sığla ormanından biri olan ve Türkiye'de yalnızca Burdur​ ve Muğla​'da bulunan Anadolu Sığla Ormanı sonbaharın gelişiyle daha da ilgi görmeye başladı. Bilimsel çalışmalar için özel izinle girilebilen Sığla Ormanı endemik bir alan olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur İl Şube Müdürlüğü, Bucak Şefliği ekipleri tarafından 7 gün 24 saat özenle korunuyor.

SIĞLA ORMANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Burdur-Isparta Antalya sınırlarının kesişim noktası olan Aksu Çayı yatağı kenarında Karacaören I Baraj Gölü- HES mansabında bulunan Sığla Ormanı Türkiye'nin endemik olması, elit ve izole bir yayılış göstermesi, eşsiz bir ekosistem özelliğine sahip olması nedeniyle 27 Temmuz 1987 yılında "Tabiatı Koruma Alanı" statüsü almıştı. 83,82 hektar alandan oluşan orman dron kamera ile görüntülendi.

DÜNYADA ENDEMİK BİR TÜR

Yalnızca özel izinle bilimsel ve akademik çalışma gezilerine izin verilen alanın korunmasından sorumlu DKMP Burdur Şube Müdürlüğü Bucak Şefi Ahmet Küçükyaman Sığla Ormanı hakkında yaptığı açıklamada, ''Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı toplamda 83.82 hektar büyüklüğünde olmakla birlikte Sığla Ormanının kapladığı alan 6 bin metre kareden oluşmaktadır. Dünyada yalnızca ABD, Çin, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere 4 ülkede Sığla ağacı yetişmekte. Bu 4 ülkenin ve türün içinde Anadolu Sığla ağacı yalnızca ülkemizde bulunmaktadır. Bu yüzde yalnızca Türkiye'de değil dünyada endemik bir türdür. Anadolu Sığla Ağacı münferit olarak farklı illerde görünse de Türkiye'de de sadece Muğla ve Burdur'da orman kurabilmiştir. Buradaki en yaşlı ağaç ise 134 santimetre çapında ve 200 yaşındadır'' dedi.

EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ÖNEMİ BÜYÜK

Sığla Ormanı'nı korumak amacıyla yapılan çalışmalara da değinen DKMP Şefi Küçükyaman; okullarda tabiat eğitimleri düzenlediklerini, kaynak değeri kapsamında yönetim planı hazırladıklarını belirtti. Ekipler ise alana izinsiz giriş gibi tehditlere karşı teyakkuzda.

Sığla Ormanı Tabiat Koruma Alanı'nın özenle korunduğunu ve sığla ormanları hakkında sürekli eğitim verildiğini de dile getiren Şef Küçükyaman; ''Sığla Ormanı Tabiat Koruma Alanı ile ilgili sık sık eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri yerinde veya sunum halinde veriyoruz. Bilimsel gezi amacıyla bize başvuru yapanlar izin konusunda gerekli süreçleri tamamladıktan sonra ya yerinde görmek istiyorlar ya da biz okullara gidip okullarda sunum halinde tabiatı koruma alanının tarihi, önemi biyolojik çeşitliği ve korunması konularında sunumlar yapıyoruz'' şeklinde konuştu.

"SONBAHARIN GELİŞİYLE ORMANDA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR"

Sonbaharın gelişiyle birlikte Sığla Tabiatı Koruma Alanında bulunan bitki çeşitliliği nedeniyle bir çok rengin bir arada görüldüğü, adeta bir yağlı boya tablosunu andıran görüntülerin ortaya çıktığını da dile getiren DKMP Şefi Ahmet Küçükyaman; ''Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanında Sığla ağacının yanı sıra çok farklı bitki çeşitliliği bulunuyor. Ormanın hemen yanında da Aksu Çayı geçiyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte bu bitki çeşitliliği ile sığla ağacının geniş yapraklı bir bitki olmasından dolayı sarıya ve kırmızıya dönüşen renkler ile çok güzel bir renk cümbüşü ortaya çıkıyor. Bu da buranın güzelliğine güzellik katıyor'' dedi.

Son olarak Sığla ağacının yaşam alanı hakkında da bilgi veren DKMP Şefi Küçükyaman; ''Sığla ağacı alçak rakım ve bol su isteyen bir ağaç olduğu için sulak alanların yoğun olduğu bölgelerde yetişiyor. Burası da 300'lü rakımlarda ve hem üstte baraj suyu hem de yanından geçen Aksu Çayı'ndan dolayı yaşam için optimal bir bölge halinde geliyor'' ifadesinde bulundu.