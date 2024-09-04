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Dünyada sayılı! Şanlıurfa'da bulundu, yaklaşık 5 milyon yıllık: Ekipler harekete geçti, bölge güvenlik şeridiyle çevrildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:58

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yol çalışması sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bazalt sütunlar bulunmuştu. Bu sütunların dünyada sayılı olduğu belirten uzmanlar, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bölgede incelemeler sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında, 2-5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bazalt sütunların bulunduğu bölge koruma altına alındı.

Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleri ve jeoloji mühendisleri bölgede incelemeler gerçekleştirdi.

Dünyada sayılı! Şanlıurfa'da bulundu, yaklaşık 5 milyon yıllık: Ekipler harekete geçti, bölge güvenlik şeridiyle çevrildi - 1. Resim

BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

İncelemelere bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılırken, jandarma ekipleri tarafından korumaya alınan bölge, güvenlik şeridiyle çevrildi.

Jeoloji mühendisi Ruken Tutku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacadağ'ın aktif bir yanardağ olduğu dönemde lavların bölgeye yayıldığını ve sütunların bu süreçte oluştuğunu belirtti.

Dünyada sayılı! Şanlıurfa'da bulundu, yaklaşık 5 milyon yıllık: Ekipler harekete geçti, bölge güvenlik şeridiyle çevrildi - 2. Resim

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sütunların milyonlarca yıllık olduğunu vurgulayan Tutku, "Sütun bazaltlar, Karacadağ'ın patlamasıyla oluşan lavların rastgele yayılmasıyla meydana gelmiş. Daha önce de valilik tarafından UNESCO'ya önerilen Karacadağ'ın sit alanı içerisinde, jeopark alanı olarak yer almasını istemiştik. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu konuda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Dünyada sayılı! Şanlıurfa'da bulundu, yaklaşık 5 milyon yıllık: Ekipler harekete geçti, bölge güvenlik şeridiyle çevrildi - 3. Resim

DÜNYADA 5-6 YERDE BULUNUYOR!

Bu yapıların dünyada 5-6 yerde bulunuyor ve genellikle altıgen ya da beşgen sütun şeklinde olduğunu belirten Tutku, "Halk arasında sabun kayaları olarak bilinen bu yapılar, turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip. Jeolojik mirasımız olan bu sütunları koruma altına alırsak çok iyi olur. Temennimiz buraya sahip çıkılması" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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