Dünyada sayılı! Şanlıurfa'da bulundu, yaklaşık 5 milyon yıllık: Ekipler harekete geçti, bölge güvenlik şeridiyle çevrildi

04 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:58

Kanser tedavisi için yeni gelişme: Laboratuvarda üretilen kök hücreler, lösemi hastalarına umut oldu

Kanser tedavisi için yeni gelişme: Laboratuvarda üretilen kök hücreler, lösemi hastalarına umut oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yol çalışmaları sırasında, 2-5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bazalt sütunların bulunduğu bölge koruma altına alındı.

Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleri ve jeoloji mühendisleri bölgede incelemeler gerçekleştirdi.

BÖLGE GÜVENLİK ŞERİDİYLE ÇEVRİLDİ

İncelemelere bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılırken, jandarma ekipleri tarafından korumaya alınan bölge, güvenlik şeridiyle çevrildi.

Jeoloji mühendisi Ruken Tutku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacadağ'ın aktif bir yanardağ olduğu dönemde lavların bölgeye yayıldığını ve sütunların bu süreçte oluştuğunu belirtti.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sütunların milyonlarca yıllık olduğunu vurgulayan Tutku, "Sütun bazaltlar, Karacadağ'ın patlamasıyla oluşan lavların rastgele yayılmasıyla meydana gelmiş. Daha önce de valilik tarafından UNESCO'ya önerilen Karacadağ'ın sit alanı içerisinde, jeopark alanı olarak yer almasını istemiştik. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bu konuda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

DÜNYADA 5-6 YERDE BULUNUYOR!

Bu yapıların dünyada 5-6 yerde bulunuyor ve genellikle altıgen ya da beşgen sütun şeklinde olduğunu belirten Tutku, "Halk arasında sabun kayaları olarak bilinen bu yapılar, turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip. Jeolojik mirasımız olan bu sütunları koruma altına alırsak çok iyi olur. Temennimiz buraya sahip çıkılması" ifadelerini kullandı.