Dünyanın en büyük hackerı nasıl yakalandı? İşte DarkMarket operasyonunun perde arkası

Gazeteci İhsan Aydın’ın kalema aldığı Onurlu Hırsızlar, Hayat Yayın Grubu’ndan çıktı. Dünya çapında gerçekleşen DarkMarket operasyonunun Türkiye ayağını konu alan kitap mağazalar ve online platformlarda satışa sunuldu. FBI, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, hacker, bilişim suçları, Ergenekon, FETÖ'nün iç içe geçtiği gerçek bir hikayenin muhatapları ile yapılan görüşmeler, haberler, mektuplar ve röportajlardan oluşan heyecan verici bir hikaye…

Onurlu Hırsızlar, siber dünyanın karanlık sokaklarında geçen, gerçek olaylara dayalı çarpıcı bir anlatı. Hacker dünyasının en gizemli figürlerinden biri olan ChaO’nun izini süren bu kitap, banka ve kredi kartı dolandırıcılığından devletler arası casusluk savaşlarına uzanan çok katmanlı bir öyküyü gözler önüne seriyor. Ergenekon operasyonları döneminde ABD ve Türkiye arasında ChaO’nun kimde kalacağı savaşı hikayenin omurgasını oluşturuyor. Türkiye’nin de merkezinde yer aldığı DarkMarket operasyonu, siber suçların sadece sanal bir tehdit olmadığını, aynı zamanda politik, ekonomik ve ideolojik çatışmaların tam ortasında yer aldığını anlatıyor. Sadece teknoloji meraklılarına değil, günümüzün dijital çağında yaşayan herkese yönelik sürükleyici bir uyarı ve belge niteliğinde. Ayrıca kitaptaki QR kodları okutularak olayların videolarına erişilecek.

“HIRSIZLARIN DA ONURLUSU OLUR MU?”



Hackerlar kendilerini sistemin açıklarını bulan, paraya değil adalete susamış zeki savaşçılar olarak görüyorlardı. Onlar ABD’nin ‘kanlı parası’na göz dikmişlerdi. Fakat FBI onların bazıları için ‘onurlu’ dese de son sözünde “Neticede hırsızlar” açıklamasını yapmıştı. Onurlu Hırsızlar, siber suçların gölgesinde kalan büyük resmi gözler önüne seriyor. ChaO’nun hikayesi, sadece bir hackerın düşüşü değil… Aynı zamanda istihbarat savaşlarının, güç kavgalarının, dijital kumpasların da hikayesi.

İHSAN AYDIN KİMDİR?



İhsan Aydın, medya ve dijital yayıncılık alanında yirmi yılı aşkın deneyimi bulunan bir iletişim profesyonelidir. Kariyerine 2000’li yılların başında internet gazeteciliği ve foto muhabirliği ile başlayan Aydın, zamanla Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Kanal 7 Medya Grubu’nda kurumsal iletişim, dijital yayıncılık ve içerik yönetimi alanlarında önemli görevler üstlendi.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olan Aydın, 2022 yılında Kanal 7’ye bağlı dijital içerik yönetimi şirketi Digivu’yu kurarak iki yıl boyunca Genel Müdürlük görevini yürüttü. Dijital yayıncılık, video içerik operasyonları ve sosyal medya stratejileri üzerine uzmanlaşan Aydın, 2024’te Key Networks Group bünyesinde kurulan Ai Big Circle şirketinde bir yıl Genel Müdür olarak görev aldı.

Aydın, Haber7.com’da çalıştığı dönemde kredi kartı dolandırıcılığı haberleri ile başladığı hikayeyi takip ederek ‘Onurlu Hırsızlar’ adıyla ilk kitabını yazdı.

