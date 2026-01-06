Menü Kapat
'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' sıralamasını açıklandı! 2 Türk lezzeti sıralamaya damga vurdu

Ocak 06, 2026 09:42
1
Türk yemekleri

Dünyanın en geniş ve prestijli gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" sıralamasını duyurdu. Listeye 2 Türk lezzeti damga vurdu.  Platformun kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle Bodrum'un çökertme kebabı ve Erzurum'un cağ kebabı ilk 10'a girmeyi başardı. 

2
türk yemekleri

Türk mutfağının gözde lezzetleri, bu yıl da dünya çapında adından söz ettirmeyi başardı. Bodrum'un ünlü çökertme kebabı ve Erzurum'un geleneksel cağ kebabı, Taste Atlas'ın "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" listesine ilk 10'dan girerek dikkatleri üzerine çekti. Anadolu mutfağının yöresel dokusunu taşıyan cağ kebabı, dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşerek büyük bir gurur yaşattı.

3
cağ kebabı

YEMEK DEĞİL, BİR KÜLTÜR

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan cağ kebabı ustaları İhsan Deniz ve Ramazan Şenses, lezzetin dünya çapındaki başarısının tesadüf olmadığını söyledi. Geleneksel yöntemlerden ödün vermeden yaptıkları kebabın bölgenin kültürünü ve tarihini yansıttığını belirten ustalar, cağ kebabının ününün giderek daha fazla yayıldığını ifade etti. İhsan Deniz, "Cağ kebabı, Erzurum'un ruhunu taşıyor. Bu lezzetin dünya listesinde yer alması bizim için büyük bir onur" derken, Ramazan Şenses ise, "Yıllardır bu işi aynı özenle yapıyoruz. Gelen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. 9. sıra bizim için büyük bir gurur kaynağı" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

4
bodrum kebabı

2 TÜRK LEZZETİ LİSTEYE DAMGA VURDU

Taste Atlas'ın listesinde yer alan bu iki lezzet, Türk mutfağının uluslararası arenada giderek daha fazla tanındığını bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, yerel tariflerin korunması ve tanıtım çalışmalarının artması sayesinde Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir ivme yakaladığını belirtiyor.

