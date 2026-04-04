Dünyanın en iyi pilavları listesi açıklandı, gastronomi dünyası karıştı: Türk pilavının listedeki yeri herkesi şoke etti!

ZİRVEYİ ZORLAYAN DİĞER YEMEKLERİMİZ: PERDE VE HAMSİLİ PİLAV

Klasik sade pilavımız global listede zirveyi ıskalamış olsa da, Türk mutfağının o muazzam zenginliğini ortaya çıkaran diğer yöresel şaheserlerimiz listeyi kelimenin tam anlamıyla sarsmayı başardı.

İçine kuşüzümü, çam fıstığı ve yenibahar gibi baharatların girdiği, etrafı çıtır çıtır hamsiyle örülmüş Karadeniz'in "Hamsili Pilavı" listede 24. sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti. Asıl gurur tablosu ise Güneydoğu'dan geldi. Bademli ve tavuklu iç pilavın incecik bir hamur zırhının içinde fırınlanmasıyla elde edilen "Perde Pilavı", gurmelerden aldığı yüksek puanlarla listede 18. sıraya kadar tırmandı ve "Dünyanın en iyi fırınlanmış pirinç yemekleri" arasında gösterildi.

Türk usulü kavurma ve demleme tekniğinin o kusursuz mühendisliğini Batılı damakların tam olarak anlayamaması klasik pilavımızı geriye atsa da, yöresel lezzetlerimiz pirinç haritasında Anadolu'nun gücünü kanıtlamaya devam ediyor.