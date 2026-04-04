Dünyanın en lezzetli et yemekleri seçildi! Türkiye’den bu yemeklerimiz de listeye girdi

MARİNASYON VE KUYRUK YAĞININ ETKİSİ

Listede 3. sıradaki İskender Kebap, 6. sıradaki Adana Kebap ve 9. sıradaki Döner Kebap ile ilk 10 sıranın yüzde 40'ını ele geçiren Türk et yemeklerini dünya çapında bu kadar erişilmez kılan sır nedir? Bu başarının arkasında yüzlerce yıllık göçebe kültürünün ve saray mutfağının birleşimi yatıyor.

Türk ustalar, eti marine ederken soğan suyu, yoğurt, salça ve baharatları kullanarak etin enzimlerini doğal yollarla parçalıyor, böylece et piştiğinde pamuk gibi bir dokuya ulaşıyor. Ancak asıl gizli silah, Batılı şeflerin yıllarca uzak durduğu ama son yıllarda kıymetini anladığı "Kuyruk Yağı"dır. Etin arasına veya harcına katılan bu eşsiz yağ, ateşte eridiğinde ete inanılmaz bir aroma ve sululuk katıyor. Yüksek ateşte mühürlenip kendi yağıyla ağır ağır pişen Türk etleri, dünyanın dört bir yanından gelen gurmelere etin anavatanının neresi olduğunu TasteAtlas listesinde tokat gibi bir gerçekle bir kez daha hatırlattı.