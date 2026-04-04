Dünyanın en lezzetli et yemekleri seçildi! Türkiye’den bu yemeklerimiz de listeye girdi

Serhat Yıldız
04.04.2026
11:38
04.04.2026
Dünyanın en lezzetli et yemekleri seçildi! Türkiye’den bu yemeklerimiz de listeye girdi

Amerikalıların o devasa barbekülerinde saatlerce tütsüledikleri kaburgalar, Arjantin'in uçsuz bucaksız pampalarında otlayan sığırlardan elde edilen dev kalınlıktaki biftekler, Japonların masaj yapılarak yetiştirilen ve ağızda eriyen o efsanevi Wagyu etleri... Batı dünyası ve Asya, yıllardır en iyi etin kendi topraklarında piştiğini iddia eder durur. Ancak dünyanın en saygın gastronomi ve lezzet platformu TasteAtlas, milyonlarca gurmenin katılımıyla "Dünyanın En İyi 100 Et Yemeği" listesini açıkladığında, o çok övülen Batılı bifteklerin ve soslu etlerin hepsi diz çökmek zorunda kaldı. Çünkü liste açıklandığında, etin gerçek anavatanının Anadolu olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Bir parça eti yüksek ateşte ızgaraya atıp üzerine deniz tuzu serpmek, iyi bir malzemenin hakkını vermek olabilir. Ancak o eti ince ince işlemek, asırlık baharatlarla terbiye etmek, kuyruk yağının o efsanevi rayihasıyla harmanlamak ve odun ateşinde ağır ağır pişirmek tamamen bir ustalık işidir. Türk mutfağı eti sadece pişirmez; onu bambaşka bir kimliğe dönüştürür. TasteAtlas'ın açıkladığı listeye baktığımızda, soslardan ziyade ateşle ve baharatla dans eden Türk kebaplarının, dünyanın en ünlü bifteklerini nasıl ezip geçtiğini net bir şekilde görüyoruz.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ET YEMEĞİ

Milyonlarca yemek eleştirmeni ve gurmenin oylarıyla belirlenen ve et restoranlarının duvarlarına altın harflerle asılan o prestijli listenin ilk 10 sırasına Türkiye tam 4 devasa lezzetiyle damga vurdu:

1.      Picanha (Brezilya): Brezilya'nın o meşhur kalın yağ tabakalı ve kaya tuzuyla mühürlenmiş ızgara sığır eti zirvede.

2.      Cağ Kebabı (Türkiye): Erzurum'un yatay odun ateşinde pişen efsanesi, dünya ikinciliğine oturdu!

3.      İskender Kebap (Türkiye): Bursa'nın incecik yaprak döneri, kızgın tereyağı ve domates sosuyla podyumun üçüncü sırasında!

4.      Asado (Arjantin): Arjantinlilerin çok düşük ısıda, açık ateşte saatlerce pişirdikleri devasa kaburga etleri.

5.      Carnitas (Meksika): Kendi yağında saatlerce pişirilip didiklenen, taco içlerinin o meşhur domuz/sığır eti.

6.      Adana Kebap (Türkiye): Zırhla çekilmiş kıyma ve kuyruk yağının kömür ateşindeki o muazzam buluşması dünya altıncısı!

7.      Yakiniku (Japonya): Japonların masalarda kendi kendilerine ızgara yaptıkları ince dilimlenmiş Wagyu etleri.

8.      Bistecca alla Fiorentina (İtalya): Floransa'nın dışı neredeyse yanık, içi kanlı devasa T-Bone bifteği.

9.      Döner Kebap (Türkiye): Dünyanın en bilinen Türk yemeği, dikey ateşte ağır ağır pişen yaprak döner ilk 10'da!

10.      Brisket (ABD): Teksas'ın meşhur tütsüleme odalarında 12 saatte pişen göğüs eti.

DÜNYA İKİNCİSİ KUSURSUZ LEZZET: CAĞ KEBABI

Listenin en tepe noktalarında, Brezilya'nın efsanevi Picanha'sını kıl payı kaçırarak dünya ikincisi olan Erzurum'un efsanevi "Cağ Kebabı", Batılı gurmeleri tam anlamıyla büyülemiş durumda.

Koyun veya kuzu etinin, soğan, karabiber ve tuzla uzun saatler boyunca marine edildikten sonra büyük bir şişe geçirilip yatay bir şekilde odun ateşinde çevrilerek pişirilmesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir teknik olarak görülüyor. Etin odun ateşinin dumanıyla tütsülenmesi, dışının çıtır çıtır kızarırken içinin sulu kalması ve "bico" adı verilen küçük şişlerle sıcak sıcak servis edilmesi, Cağ Kebabı'nı küresel bir gastronomi yıldızı haline getiriyor. Yabancı eleştirmenler, bu kebabı "Etin en saf ve en lezzetli hali" olarak tanımlıyor.

MARİNASYON VE KUYRUK YAĞININ ETKİSİ

Listede 3. sıradaki İskender Kebap, 6. sıradaki Adana Kebap ve 9. sıradaki Döner Kebap ile ilk 10 sıranın yüzde 40'ını ele geçiren Türk et yemeklerini dünya çapında bu kadar erişilmez kılan sır nedir? Bu başarının arkasında yüzlerce yıllık göçebe kültürünün ve saray mutfağının birleşimi yatıyor.

Türk ustalar, eti marine ederken soğan suyu, yoğurt, salça ve baharatları kullanarak etin enzimlerini doğal yollarla parçalıyor, böylece et piştiğinde pamuk gibi bir dokuya ulaşıyor. Ancak asıl gizli silah, Batılı şeflerin yıllarca uzak durduğu ama son yıllarda kıymetini anladığı "Kuyruk Yağı"dır. Etin arasına veya harcına katılan bu eşsiz yağ, ateşte eridiğinde ete inanılmaz bir aroma ve sululuk katıyor. Yüksek ateşte mühürlenip kendi yağıyla ağır ağır pişen Türk etleri, dünyanın dört bir yanından gelen gurmelere etin anavatanının neresi olduğunu TasteAtlas listesinde tokat gibi bir gerçekle bir kez daha hatırlattı.

