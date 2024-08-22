Dünyanın en uzun ikinci mağarası! Akın akın görmeye geliyorlar

22 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:56

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Çal Mağarası'na ziyaretçi akınına uğruyor. Bu yılın Nisan ayından beri ziyaretçi sayısı 120 bine yaklaşırken özellikle Temmuz-Ağustos aylarındaki ziyaretçi sayısı 80 bini geçti.

Denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açıldı. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı.

ASTIMA İYİ GELİYOR

Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değiştiği bildirilirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseldiği belirtildi.

Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşerken mağaranın özellikle astım ve nefes darlığına iyi geldiği belirtiliyor.

TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA AKIN AKIN GELİYORLAR

Ortalama her yıl 150-200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Çal Mağarası özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ziyaretçi akınına uğrarıyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor.

ZİYARETÇİLER İLK İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Ziyaretçilerden Taner Özlük, içerde üşüdüğünü belirterek “İstanbul'dan geliyorum. Çok güzel harika ancak biraz soğuk. Gelenlere tavsiyemiz üşümemeleri için tedbir almaları ancak gezmeye, görmeye değer. Buraya ilk kez geliyorum çok soğuk gelenler sıkı giyinerek gelsin” diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mahmut Öztürk ise mağaranın içinin soğuk olacağını bildiği için tedarikli geldiğini ifade ederek, “Çok güzel, doğası harika müthiş bir yer. Gezdik çok beğendik. İçerde üşüdük tedarikli geldik soğuk olacağını biliyorduk. İlk kez böyle bir mağara gördüm. Bizde Ağrı Dağı var oraya çıkıyoruz ama burası bize daha değişik geldi çok güzel çok beğendik” dedi.