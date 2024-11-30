Düzce'de şaşırtan keşif!: 2 bin yıllık bilet bulundu!

30 Kasım 2024 19:24 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 19:32

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yapılan kazılarda, Roma dönemine ait tiyatro bileti ve Dionysos’un simgesi Thyrsus gibi nadir eserler bulundu. Bu buluntular, bölgenin 2300 yıllık tarihi mirasını gözler önüne serdi ve tarih meraklılarını heyecanlandırdı. İşte fotoğrafları...

Düzce​ Belediyesi’nin personel, ekipman ve lojistik desteği, Konuralp Müze Müdürlüğü’nün öncülüğünde yıl boyunca süren Konuralp Antik Tiyatro kazılarında önemli keşifler yapıldı. Bulunan eserler arasında Roma​ dönemine ait pişmiş toprak tiyatro bileti ve Dionysos’un simgesi olan Thyrsus asa başı öne çıkıyor.

Düzce’nin 2300 yıllık tarihi geçmişine ışık tutan kazılar, bölgenin arkeolojik potansiyelini gözler önüne seriyor. Konuralp, hem arkeologların hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Kazılar sonucunda elde edilen yeni buluntular, tarihi mirasa büyük katkı sağlıyor.

2 BİN YIL ÖNCESİNE AİT TİYATRO BİLETİ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kazılarda ortaya çıkan önemli eserler hakkında bilgi verdi. Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan, 2 gün önce bulunan eserlerin detaylarını paylaştı. Bunlar arasında, çapı 2,3 cm, kalınlığı 0,3 cm olan Roma dönemine ait bir tiyatro bileti dikkat çekiyor. Tiyatronun biletinin ön yüzünde bitkisel motifler yer alırken, arka yüzünde ise oturma sırası numarasını belirten bir işaret bulunuyor. Bu biletin, Roma dönemi tiyatrolarındaki biletleme sistemini ortaya koyan önemli bir buluntu olduğu belirtildi.

AFRODİT HEYKELCİĞİ VE THYRSUS DA BULUNDU

Ayrıca, Afrodit heykelciği ve Dionysos’un sembolü Thyrsus (asa başı) da kazılarda gün yüzüne çıktı. Thyrsus, antik Yunan ve Roma mitolojisinin eğlence ve şarap tanrısı Dionysos ile ilişkilendirilen bir sembol olup, uzun bir sopanın başında kozalak ve sarmaşıklarla süslenmiş bir asadır. Aslan, bu figürün, Napoli Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Genç Dionysos heykeliyle benzerlik taşıdığını belirtti.

Başkan Dr. Faruk Özlü, kazıların arkeoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdığını vurguladı ve Konuralp’in turizm açısından bölgenin en değerli kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Özlü, bu eşsiz tarihi mirası en iyi şekilde değerlendirerek Düzce’yi daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini söyledi.