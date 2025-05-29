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 | Murat Makas

Emekli vatandaş köy evini müzeye dönüştürdü: 150 yıllık tüfek ilgi gördü

Giresun’da yaşayan 66 yaşındaki Sadullah Deniz, babasından miras kalan koleksiyon merakıyla nostaljik eşya biriktirmeye başladı. Emekli vatandaş köy evini biriktirdiği eşyalarla müzeye dönüştü.

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Emekli vatandaş köy evini müzeye dönüştürdü: 150 yıllık tüfek ilgi gördü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 15:07

Giresun’un Tirebolu ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli Sadullah Deniz, yerleştiği köyündeki evini 20 yılda topladığı 400’ün üzerinde obje ile müzeye dönüştürdü. Koleksiyon merakının babasının tesbih ve pul koleksiyonundan etkilenmesi ile başladığını söyleyen Deniz, "Yaklaşık 20 yıldır Karadeniz Bölgesi’ni köy köy gezerek nostaljik ev eşyaları topladım. Her birini çocuğum gibi görüyorum. Boş zamanlarımda onlara bakım yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü bu objeleri toplamak için 20 yılımı verdim" dedi.

Emekli vatandaş köy evini müzeye dönüştürdü: 150 yıllık tüfek ilgi gördü

KÖY CAMILERINDEN ANONSLARLA EŞYA TOPLADI

Sadullah Deniz, koleksiyonun büyük kısmını köylerdeki vatandaşlardan topladığını belirterek, "Kastamonu’dan Artvin’e kadar birçok ilçeyi dolaştık. Gittiğimiz köylerde önce muhtarları bulur, köy camilerinden anons yaptırarak vatandaşların kullanmadıkları eski eşyaları toplardık. Bu merak böyle bir şey" şeklinde konuştu.

Emekli vatandaş köy evini müzeye dönüştürdü: 150 yıllık tüfek ilgi gördü

150 YILLIK TÜFEK EN ÇOK ILGI GÖREN PARÇA

Evinin bahçesinde ve terasında sergilediği objeler arasında en fazla ilgiyi 150 yıllık horozlu, çakmaklı tüfeğin gördüğünü söyleyen Deniz, "Sergilenen eşyaların yanı sıra evin bodrumunda sergilenemeyen pek çok obje daha bulunuyor. Koleksiyonda 100 yıllık körük, gaz lambaları, bakır su kapları, ip dokuma makineleri, değirmen taşları gibi tarihi değer taşıyan parçalar yer alıyor. İl ve ilçe dışından gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Ziyarete gelenler bu sayede geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyorlar" diye konuştu.

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#Kültür - Sanat
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