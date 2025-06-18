Ferzan Özpetek’in filmi “Diamanti”ye İtalya’da büyük onur!

Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi Diamanti, İtalya’nın köklü sinema ödüllerinden Nastri d’Argento’da “Yılın Filmi” seçildi. Film, daha önce David di Donatello’da da seyirci ödülü almıştı.

İtalya’da yaşayan usta yönetmen Ferzan Özpetek, son filmi Diamanti (Elmaslar) ile bir kez daha adından söz ettirdi. Ülkedeki önemli sinema ödüllerinden Nastri d'Argento (Gümüş Kuşak) tarafından “Yılın Filmi” ödülüne layık görülen Özpetek, kariyerinde önemli bir başarıya daha imza attı.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Kazananların sinema yazarları ve eleştirmenlerinin oylarıyla belirlendiği Nastri d’Argento ödülleri, bu yıl da İtalyan sinemasının en güçlü yapımlarını öne çıkardı. Özpetek’in kariyerindeki 15’inci uzun metraj yapımı olan Diamanti, jüriyi derinden etkileyerek yılın en iyisi seçildi.

SEYİRCİLER DE "EN İYİSİ" DEMİŞTİ

Diamanti, yalnızca eleştirmenlerin değil, izleyicilerin de beğenisini kazanmıştı. Film, Mayıs ayında düzenlenen David di Donatello ödüllerinde de “En İyi Seyirci Özel Ödülü”ne değer görülmüştü.

70'LERDEN BİR TERZİ HİKAYESİ

Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Paola Minaccioni, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak ve Mara Venier gibi İtalya’nın önde gelen oyuncularını bir araya getiren film, 1970’li yıllarda Roma’da büyük bir terzi atölyesinde çalışan bir grup kadının hayatına odaklanıyor.

Zengin oyuncu kadrosu ve dönem atmosferiyle dikkat çeken Diamanti, İtalya’da Aralık 2024’te vizyona girmişti.