Gassal sosyal medyayı salladı: Beklenmedik bir yolculuk!

30 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 23:36

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizi yoğun ilgi gördü…

TRT'nin iddialı platformu tabii'nin yeni dizisi Gassal, ölümün kıyısına gelmişken hayatın anlamını sorgulayan Baki'nin içsel yolculuğunu izleyiciye sunuyor. Ahmet Kural​'ın canlandırdığı Baki, 'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusuyla yola çıkarak, hem kendi geçmişiyle yüzleşiyor hem de insanlarla kurduğu bağları yeniden keşfediyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Afişiyle sosyal medyayı sallayan dizi, izleyicileri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Baki'nin yalnızlık, dostluk ve aile kavramlarıyla mücadelesi, herkesin iç dünyasına dokunan evrensel bir hikaye sunuyor.

SEYİRCİNİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Ahmet Kural'ın genç yaşta bir gassal olan Baki'ye hayat verdiği Gassal dizisi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişiyle gündeme gelmişti. Reklam stratejisi ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran dizi kısa zamanda seyircinin beğenisini de kazandı.

Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalin maceralarını konu ediniyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

GASSAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Gelecek aylarda tabii platformunda izleyiciyle buluşması beklenen dizinin konusu şöyle:

"Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30’lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir."

Sosyal medyada da ilgi gören film, ses getirmeyi başardı.