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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:37

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında yapılan kortej yürüyüşü festival coşkusunu sokaklara taşıdı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 13:37

Asırlara dayanan Mutfağı ve gastronomisinin izlerini taşıyan kortej, bereketli hilalin ürünlerine bürünmüş çocuklar, renkli gösteriler ve şarkılarla şehrin tarihi sokaklarında gezdi.

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

Gaziantep Kale Altı Açık Otoparkı’nda başlayan kortej, Bakırcılar Çarşısı’nda çekiç sesleri eşliğinde devam ederken baharat kokularının yayıldığı Almacı Pazarında devam etti. Gaziler Caddesi’ne ilerleyen kortej Balıklı Meydanı’nda son buldu.

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

Ziyafetin ve kültürün sanata dönüştüğü GastroAntep Festivali’nin başlangıcı olan korteje Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, gastronomi alanında uzman isimler ve vatandaşlar katıldı.

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

ŞAHİN: GASTROANTEP MARKALAŞTI, DÜNYA MARKASI OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kortej sonunda Balıklı Meydanı’nda yaptığı konuşmada GastoAntep için gelenleri selamlayarak şunları söyledi:

“GastroAntep markalaştı, dünya markası oldu. Bunun nedeni bir belediye başkanının çıkıp Gastroantep’le ilgili yaptığı çalışma değil. Burada çiftçilerimiz var. Bir şehrin toprakla olan bağını gösteriyor. Bizim için toprak yardır, anadır, vatandır. Bir şehir toprağıyla böyle güzel yürekten bağlanabilir. Gastroantep’te yetişen şeflerimiz var. Bu bir nenenin toruna, bir annenin çocuğuna verdiği tariftir. Torunlarımıza bu kültürü emanet ediyoruz. Bizim soframız Halil İbrahim'in sofrası.”

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

GASTROANTEP DEMEK ŞİFA, LEZZET DEMEK

Başkan Şahin konuşmasının devamında yemeğin şifa olduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“GastroAntep’in bu yılki başlığı da ‘deneyimleme’. GastroAntep demek şifa, lezzet demek. Daha da önemlisi ailenin sofra başında oturması demek. Muhabbet demek. Etrafında paylaşmak demek. Sevgi demek. Saygı demek. Sorumluluk demek. Gaziantep'in sofrası insanlık sofrasıdır. Geldiğiniz için arkamızda sapa sağlam durduğunuz için bu meydanları coşkuya çevirdiğiniz için bizimle olduğunuz için insanlık yolculuğunda hep birlikte bu emanete sahip çıktığınız için her birinize ‘Sefalar verdiniz’ diyorum.”

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

GASTRONOMİNİN KALBİ GAZİ ŞEHİRDE ATACAK

Gazi şehrin uluslararası yüzü olan GastroAntep, Kültür Yolu Festivali ile birlikte bu yıl da zengin programı ile “Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik” teması üzerinden düzenlenecek.

Gaziantep Festival Parkı’nda gastronominin yalnızca mutfak kültürü değil, aynı zamanda turizm, tarım, yatırım, konaklama, yerellik, kültürel miras ve yeni nesil deneyimler açısından geleceği ele alınacak.

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

İtalya, Mısır, Malta, Birleşik Krallık, Fransa, Lübnan, Ürdün ve Hollanda’dan gastronomi dünyasının önemli isimleri Gaziantep’te özel workshoplar gerçekleştirecek.

Luigi Taglienti, Mostafa Seif, Davide Guidara, Jonathan Brincat, Miller Prada, Arthur Dubois, Joe Barza, Ali Ghizawi ve Michael van der Kroft gibi uluslararası şeflerin katılacağı workshoplarda farklı ülkelerin mutfak kültürleri ve çağdaş gastronomi yaklaşımları Gaziantep’in gastronomi atmosferiyle buluşacak.

Gastroantep, renkli kortej ile başladı: Festivalin tüm renkleri tarihi sokaklarda dolaştı



Workshop programında İtalyan mutfağından Orta Doğu mutfağına, Akdeniz lezzetlerinden çağdaş Avrupa mutfağına uzanan farklı teknik ve yorumlar katılımcılarla paylaşılacak.

TÜRKİYE’NİN SEVİLEN ŞEFLERİ GAZİ ŞEHİRLİLERLE BULUŞACAK

Festivalde ayrıca Türkiye’nin tanınmış şefleri ve gastronomi dünyasının sevilen isimleri de özel workshop ve söyleşilerle Gaziantep’te olacak.

İdil Yazar, Türev Uludağ, Memet Özer, Uğur Koyuncu, Rafet İnce, Maria Ekmekçioğlu, Hazer Amani, Yağız İzgül, Semen Onur Öner, Eyüp Kemal Sevinç ve Dilek Yetkiner gibi isimlerin yer alacağı workshop programında Antep ürünleri ve yerel malzemeler farklı mutfak teknikleriyle yeniden yorumlanacak.

Programda ayrıca Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Arda Türkmen, Refika Birgül, Dilara Koçak ve Oğuz Yenihayat ile gastronominin medya, sağlık, popüler kültür, girişimcilik ve dijital içeriklerle ilişkisini ele alan özel söyleşiler gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#gaziantep
#Fatma Şahin
#Kemal Çeber
#Gastroantep Festivali
#Fatih Muhaddis Fedaioğlu
#Kültür - Sanat
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