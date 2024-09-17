Gören inanamadı, gözyaşlarına boğuldu! 14 yıl sonra ilk: Kuraklık, asırlık köyü gün yüzüne çıkarttı

17 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 11:35

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yapımıyla sular altında kalan asırlık köy tekrar ortaya çıktı. Kuraklık sebebiyle baraj sularının çekilmesinden sonra yeniden gün yüzüne çıkan köy hatıralarıyla vatandaşları duygulandırdı. Köy sakinleri geçmişte sular altında kalan tarihi dokuların taşınmasını istedi.

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Türkiye’de iklim değişikliği​ sebebiyle zaman zaman oluşan kuraklık​ bazı bölgeleri olumsuz etkiliyor. Sivas​'ın Hafik ilçesine 24 kilometre uzaklıkta olan eski Pusat Köyü, 2010 yılında barajın su tutmasının ardından suya gömülmüştü. Kuraklık, tarımsal sulama ve baraj suyunun 50 kilometre uzaklıkta bulunan 4 Eylül Barajına içme suyu takviye edilmesiyle sular gözle görülür derecede çekildi.

Suların çekilmesiyle eski Pusat köyü ortaya çıktı. 14 yıldır sular altında kalan eski Pusat köyünde doğup büyüyen ve baraj nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlar, eski anlarını hatırlamak için köyü ziyaret etti. Evleri, camiyi ve değirmenleri gezen köylüler duygulandı.

''14 YIL SONRA İLK KEZ GELDİK''

Köy sakinlerinden Salim Corut, 14 yıl sonra ilk kez köye girdilerini söyleyerek, ''Burası Pusat köyünün 5 su değirmeninden bir tanesi. Yıllardır bu değirmen bir fabrika görevi yaptı. Barajın yapılmasıyla kimliğini kaybetti. Bu değirmen taşını yeni köyümüze çıkartmak istiyoruz. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. 14 yıl sonra ilk kez geldik.'' dedi.

Köy sakinlerinden Rıza Sepet ise ''Burası benim babamın yeri. Gördükçe üzülüyordum tabi. Hatıralarımız var. Burası bizim gelir kaynaklarımızdan bir tanesiydi. 24 saatte 200 teneke buğday öğütüyordu bu değirmen.'' diye konuştu.

HER ŞEY UNUTULMUŞTU!

Pusat Köyü Muhtarı Rasim Corut, tüm hâtıraları unutmuşken suların çekilmesiyle tekrar hâtıralarını hatırladıklarını söyleyerek, ''Ecdadımızın hepsi burada yaşadı. Bu bölgenin 5 büyük fabrikasından birisiydi bu değirmen. Şuanda bazı gereksiz su kullanımından dolayı bu hale geldi. Bu şekilde görmek istemezdik. Çünkü bütün hâtıralarımız biranda yok oldu. Her şeyi unutmuşken tekrar ortaya çıktı. Barajda aşağı yukarı yüzde 20 su kaldı.'' şeklinde konuştu.

TARİHİ DOKULARIN TAŞINMASINI İSTEDİLER

Köy sakinleri suların çekilmesini fırsat bilerek, geçmişte sular altında kalan tarihi dokuların taşınmasını istedi. Köy sakinleri yaptıkları açıklamada köyde, tarihi değirmenler, tarımda kullanılan tarihi dokular bulunduğuna dikkat çekip, "Hazır sular çekilmişken bu tarihi kalıntıların çıkartılmasını istiyoruz. Buradan çıkartılacak tarihi kalıntıları köy meydanında sergileyip, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu noktada yetkililerden yardım istiyoruz." dediler.