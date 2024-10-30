Güvercinlik Vadisi artık gece de gezilebilecek! Türkiye'de bir ilk

30 Ekim 2024 14:00 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:44

Nevşehir’in Uçhisar bölgesinden başlayarak Göreme’ye kadar uzanan Güvercinlik Vadisi’nde halkın uzun süredir merakla beklediği gece aydınlatma çalışmaları başladı.

Güvercinlik Vadisi, Cumhuriyet’in 101. yıldönümünde geceleri de misafirlerini ağırlayabilecek. İçinde tarihi güvercinlikler ve Vasıl Deresi'nin bulunduğu, Kapadokya’nın en çok ziyaret edilen vadilerinden biri olan Güvercinlik Vadisi’nde bulunan 4 kilometrelik parkur, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği alanlardan biri olan Güvercinlik Vadisi’nin gece müzeciliğine açılması için Kapadokya Alan Başkanlığı’nca çalışma başlatıldı.

340 ADET LED PROJEKTÖRLE AYDINLATILDI

“Güvercinlik Vadisi Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi” kapsamında vadi içinde bulunan biri büyük olmak üzere 100’den fazla peribacası ve güvercinlik, toplamda 340 adet özel açılı LED projektörler ile aydınlatıldı. Kapadokya’nın dokusuna uygun olarak seçilen renklerle bölgenin mistik ve ihtişamlı dokusu daha da öne çıkarıldı.

Çevreye zarar vermeyecek, sertifikalı fotobiyolojik ürünler kullanılırken, aydınlatma için gerekli olan enerjinin tamamının güneş santralinden elde edilmesi için gerekli altyapı oluşturuldu.

BAKAN ERSOY: İHTİŞAMI ZAMANSIZLAŞTIRIYORUZ

Projeyle bölgedeki gece konaklama sayısının arttırılması amaçlanırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet’in 101’inci yılında Kapadokya’nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz. Uçhisar’dan Göreme’ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzelliğiyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin ışığı ile gece müzeciliği uygulamamız kapsamında aydınlattığımız, efsanelere konu olan bu eşsiz güzelliğin görkemi hiç kararmaksızın hep parlayacak” dedi.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz de Güvercinlik Vadisi’nin aydınlatılması çalışmalarının Cumhuriyet’in 101. Yıldönümüne denk gelmesinin önemine değinerek, “Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümünde bölgemizdeki aydınlığı arttırıyoruz. Kapadokya’nın ihtişamını ve zenginliklerini zamanın ötesine taşımayı, bölgemize değer katması amaçlıyoruz” diye konuştu.