Haliliye’den Halili Sadâlar albümü büyük beğeni topladı! Üç kuşak aynı orkestrada konser verdi

22 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:32

Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Haliliye’den Halili Sadalar adlı Albümün tanıtım konserinde dede torun ve üç kardeş aynı orkestrada yer alarak üç kuşak aynı orkestrada buluştu.

Şanlıurfalı bestekarların 14 eserinden oluşan ve Şanlıurfa Sıra gecelerinin vazgeçilmez türkülerini barındıran Haliliye’den Halili Sadalar adlı albümünü Urfalı Sanatçı Halil Altıngöz seslendirdi. Haliliye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve albüm tanıtımın yapıldığı konserin orkestrasında kardeşleri Halil Altıngöz ile kardeşleri Emin Altıngöz ve İsmail Altıngöz’ün yanı sıra Saz Ustası Mehmet Nacak ile torunu klavye sanatçısı Mehmet Yusuf Nacak da sahne alarak üç kuşak aynı orkestrada sahne aldı.

UNESCO Müzik Şehri unvanını alan Şanlıurfa’nın müzik kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Haliliye Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan “Haliliye’den Halili Sadalar” Albüm Lansmanı gerçekleşti. Şanlıurfalı bestekârların 14 eserinden oluşan ve Sanatçı Halil Altıngöz’ün seslendirdiği albüm büyük beğeni alırken, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak Urfa'nın ve Türkiye'nin en iyi sazendeleri ile Urfa'nın yetiştirmiş olduğu en iyi sanatçılarımızdan Halil Altıngöz ile bir eser bırakmak istedik” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi’nin ilklerin ve enlerin Belediyesi olduğunu ve gelecek nesillere bir eser bırakmak istediklerini ifade ederek, “Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. İnşallah gelecekte de bu müziklerimizi dinlemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi, Urfa deyince aklımıza kültür, sanat, turizm geliyor. Ama Urfa deyince aklımıza aynı zamanda acılarını kederlerini hoyrata dökmüş, mutluluklarını sevinçlerini türkülerde dile getirmiş, Dünya Müzik Şehri olarak tescillenmiş bir müzik şehrinden de bahsediyoruz. Urfa deyince; Göbeklitepe ile birlikte tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan, nice medeniyetlerin buradan gelip geçtiği, ilk uygarlığın, ilk insanlığın burada var olduğu, ilk tarımın, ilk acıların, ilk sevinçlerin yaşandığı, ilk inanışların yaşandığı ve aynı zamanda bir tapınak olarak ilk inanış maneviyat anlamında da yine Şanlıurfa ilkleri yaşıyor. Ve yine Haliliye ilklerin ve enlerin Belediyesi olarak yaşıyor. Biz bugün burada, Urfa'da geçmişten bugüne gelen gerek gazel kültürümüz gerek Türk sanat müziği ve gerekse türkülerimizle beraber Türkiye'de iz bırakmış, TRT albümlerine bestesiyle girmiş merhum bestekarların değerli aileleri burada. Onları onore etmek adına ve aynı zamanda da geçmişten geleceğe, gelecek nesillere bilinçli bir şekilde Urfa'nın ve Türkiye'nin en iyi sazendeleri ve Urfa'nın yetiştirmiş olduğu en iyi Türk Sanat Müziği Sanatçılarımızdan Halil Altıngöz ile bir eser bırakalım istedik. Halil Altıngöz ‘Ben Şanlıurfa için, Haliliye için 5 lira talep etmeden bu işi yapmaya hazırım’ dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu işin orijinali nasıl yapılır, en iyisi nasıl yapılır diye yola çıkıp Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Urfa tarih, turizm, gastronomi ve müzik şehridir. İnşallah gelecekte de bu müziklerimizi dinlemeye, Şanlıurfa'ya yabancı ve yerli misafirleri konuk etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz hep birlikte ağıtımızla, türkümüzle, sevincimizle, mutluluğumuzla var olduk, bir olduk, diri olduk; Hep birlikte Haliliye olduk, Şanlıurfa olduk”

A LTINGÖZ'DEN BAŞKAN CANPOLAT'A TEŞEKKÜR

“Biz bir emaneti devraldık, bu emaneti bizden sonraki kuşaklara emanet etmek durumundayız” diyen Sanatçı Halil Altıngöz ise Urfa musikisine katkılarından dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti. Sanatçı Altıngöz, “Sevgili Başkanım, benim çocukluktan beri yakınen tanıdığım, Urfa kültürüyle yetişmiş, Urfa musikisinin kıymetini, değerini anlayan, takdir edebilen bir insan. Göreve geldikten sonra, ‘Sizler için ne yapabiliriz’ dedi. Kültürümüze, sanatımıza bir katre atacak bu güzel çalışmayı teklif etti, ‘böyle bir şey yapalım’ dedi. Urfa'nın kayıp türküleri, klasik Urfa türküleri, biz biraz daha sahneden uzak bu tür kültürel şeyleri daha fazla önemsiyoruz, daha fazla kıymet veriyoruz. Çünkü biz bir emaneti devraldık, bu emaneti olduğu gibi bizden sonraki kuşaklara tekrar emanet etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

“URFA’NIN HAZİNELERİNE BİR KEZ DAHA ŞAHİTLİK ETTİK”

Şanlıurfa’nın kültürüne önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a projeye öncülük ettiği için teşekkür eden TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Eminim izleyen, dinleyen herkes çok etkileyici buldu. Urfa'nın hazinelerine bir kez daha gözleri ve kulaklarıyla, idraklarıyla şahitlik ettiler. Ben, İbrahim Halil Altıngöz kardeşimin, sanatçımızın şahsında bütün sanatçılarımızın huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şanlıurfalılar; kültür tarihimiz, musiki tarihimiz ve gelecek nesiller, bunları bizden daha çok takdir edeceklerinden hiç şüphem yok. Bu vesileyle böylesi güzel bir proje öncülük eden, destek veren ve bu güzel sanatçılarımızı bu işte istihdam eden ve onlara değer verdiğini de ayrıca gösteren Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a da şükranlarımı sunuyorum” sözlerine yer verdi.

Program merhum bestekarlardan Abdullah Balak adına torunu Ahmet Faruk Balak, Hafız Şükrü Çadırcı adına yeğeni Fehmi Çadırcı, İbrahim Özkan adına oğlu Muhammet Özkan, Mehmet Ataç adına oğlu Reşit Sertaç Ataç, Abdulkadir Algın adına kardeşi Bakır Algın’ın yanı sıra Koro Şefi Mehmet Nacak, Albüm Yönetmeni Uğur Kaya ve Sanatçı Halil Altıngöz’e plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Albümün tanıtım programına; TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Başsavcısı Cuma Çoban, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Abdülkadir Emin Önen, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi sanatçılar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.