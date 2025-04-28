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 | Murat Makas

Hayvan otlatırken tarihi kalıntıyı keşfetti! 'Göbeklitepe ile eşdeğer'

Muş'un Bilek köyünde hayvan otlatan köylüler ilginç bir kalıntı keşfetti. Tarihten izler taşıyan kalıntı Göbeklitepe ile eşdeğer tutuldu. Definecilerin yapıyı tahrip ettiğini söyleyen köylüler yetkililere seslendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 16:27

Türkiye’de bazı illerde tarihten izler taşıyan yeni kalıntılara ulaşılıyor. Muş'un Bilek köyünde arazide hayvan otlatan köylüler, binlerce ahlat ağacının bulunduğu bölgede bir kale kalıntısı keşfetti. Köylüler bu ağaçların bilinçli olarak dikildiğini ve geçmişte burada şarap imalatı yapıldığını ifade etti. Kalenin bulunduğu güzergâhın sağında tarihi Çengili Kilisesi, solunda ise Karakale ile Mercimek Kale Höyüğü yer alıyor. Bu durum, keşfedilen kaleyi hem tarihi hem de arkeolojik açıdan oldukça ilgi çekici hale getiriyor.

Hayvan otlatırken tarihi kalıntıyı keşfetti! 'Göbeklitepe ile eşdeğer'

GÖBEKLİTEPE İLE EŞDEĞER

Bilek köyü sakinleri, kalenin detaylı şekilde incelenmesini ve bölgede arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılmasını talep ederek, yapılacak araştırmalarla hem bölge tarihinin aydınlatılmasını hem de Muş'un kültürel turizmine katkı sağlanmasını umut ettiklerini belirttiler.

Hayvan otlatırken tarihi kalıntıyı keşfetti! 'Göbeklitepe ile eşdeğer'

HAYVAN OTLATIRKEN BULDU

Bilek köyü sakinlerinden Şabeddin Çiçek, bu keşfin Göbeklitepe ile eşdeğer bir keşif olabileceğini belirterek, "Dayım Atik Bey, burada hayvan otlatırken surları olan bir kale keşfettiğini söyledi. Biz de kendi imkânlarımızla araştırma yaptık. Bölgeye geldiğimde gerçekten de 2 metre genişliğinde bir sur bulduk. Köyün büyüklerine sorduk, burada geçmişte bir yapının bulunduğunu söylediler. Yapının üzerinde 4-5 adet havalandırma bacası vardı. İçine taş attığımızda, taşın dibe ulaşması yaklaşık iki dakika sürüyordu. Bu yapının Göbeklitepe ile eşdeğer bir yer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bölgede yaklaşık 110 bin ahlat ağacı bulunuyor. O dönemlerde bu ahlat ağaçlarından hasat edilen armutların şarap yapımında kullanıldığını öğrendik. Bu kalenin de şarap imalatı için kullanıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Hayvan otlatırken tarihi kalıntıyı keşfetti! 'Göbeklitepe ile eşdeğer'

YİNE DEFİNECİLER DADANDI

Bilek köyü sakinlerinden Mehmet Atik Özmen ise hayvan otlatırken surları keşfettiğini anlatarak, "Ben burada hayvan otlatıyordum. O sırada bir yapının olduğunu fark ettim. Yapının en üst kısmında bir delik vardı. O delikten taş bırakıyordum ve kulağımı dayadığımda yaklaşık iki dakika sonra taşın dibe ulaştığını duyuyordum. Ancak daha sonra defineciler buraya dadandı ve yapıyı tahrip ettiler. Bu delikler de o dönemde kayboldu. Bizim beklentimiz devletimizin burayı araştırması ve koruma altına almasıdır. Aynı zamanda bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu, hem köyümüz hem de bölgemiz için büyük bir fayda sağlayacaktır. Burada, aynı hat üzerinde Kalecik Kalesi, Mercimek Kalesi ve 360 odalı Çengili Manastırı gibi önemli tarihi yapılar da bulunuyor" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
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#Mercimek Kale Höyüğü
#Kültürel Turizm
#Kültür - Sanat
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