Heyecanlandıran keşif! Bakan Ersoy 'bir ilk' diyerek duyurdu

11 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Seçkin Evcim'in bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında rastlanılan eserin Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıdığı belirtildi.

5 İLE 6'INCI YÜZYIL ARASINA TARİHLENDİRİLEBİLİR

Açıklamada, Aziz Konstantin ve Helena Manastırı Kilisesi'nde açığa çıkarılan in-situ zemin mozaiği, üslup ve biçim dikkate alındığında 5 ile 6'ıncı yüzyıl arasına tarihlendirilebildiği bilgisi verildi.

In-situ zemin mozaiği üslup ve biçim bağlamında değerlendirildiğinde kullanılan geometrik ve bitkisel motiflerin Erken Bizans döneminde yaygın olarak kullanıldığı kaydedilen açıklamada, “Daha çok bordürlerde karşılaşılan rhombusun burada bir panoyu oluşturduğu görülüyor. Rhombus ve etrafındaki labrysler ile oluşturulan panonun benzerlerini Anadolu da görmek mümkün. Kıvrımlı akantus tasarımının da Erken Bizans döneminde kullanıldığı biliniyor. Genellikle bordürlerde tercih edilen kıvrımlı akantusun doğayı yansıtan meyve motifleri ve hayvan figürleriyle birlikte işlendiği de görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

ORDU İLİNDE BİR İLK...

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazı çalışmalarında rastlanılan eserin Ordu ilinde açığa çıkarılan ilk in-situ zemin mozaiği olma özelliği taşıdığını kaydederek projede yer alan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibine teşekkür etti.