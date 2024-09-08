Heyecanlandıran keşif! Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye'de bir ilk

08 Eylül 2024 11:40 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 13:04

Antalya'nın Demre ilçesinde Myra-Andriake kazılarındaki yeni keşif heyecanlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Andriake bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan bulgular için ''yılın en önemli bulguları arasında sayılabilir'' dedi. Bu tür bulgulara Türkiye'de ilk kez rastlanıldığına dikkat çekildi. İşte detaylar...

Türkiye’de çeşitli illerde devam eden arkeoloji ve kazı çalışmalarında heyecanlandıran bir keşif daha duyuruldu. Antalya'nın Demre ilçesinde yılın keşifleri arasında sayılabilecek bulgulara ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında, Myra-Andriake kazılarına başkanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve kazı ekibi tarafından yapılan çalışmalar sırasında önemli bulgular elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyu “Andriake Kazıları'nda çok özel bulgulara ulaştık” başlığıyla duyurdu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ RASTLANIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Geleceğe Miras Myra ve Andriake projemiz kapsamında sürdürülen kazılarda 'Millefiori (Bin Çiçek)' olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor” ifadelerini kullandı.

YILIN BULGULARI ARASINDA SAYILABİLİR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kazı ekibinin çalışmaları sonucunda erişilen bulguların yılın bulguları arasında sayılabileceğine dikkat çekerek, "Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.