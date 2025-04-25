Hristiyanlık tarihinin en önemli keşfi: Bursa’da 1. Konsil'in yerini buldu! '50 milyon dolara söylerim'

Bursa'da yaşayan bir define avcısı Mustafa Uysal, yıllardır aranan 1. Konsil'in yer aldığı bir yer altı şehri keşfettiğini iddia ediyor. Hristiyan alemini ilgilendiren keşif için şart koyan Uysal, 50 milyon dolar karşılığında yeri söyleyecek. Ayrıca define avcısı bulduğu rezervin asıl fiyatını açıkladı.

Türkiye’de birçok ilde yapılan araştırmalar kapsamında çeşitli tarihi eserler ve önemli keşifler ortaya çıkarılıyor. Arkeologların yanı sıra define avcıları da kazı yaparken ilginç eserlere rastlıyor. Bursa'da yaşayan define avcısı Mustafa Uysal, iddiaya göre Orhangazi ilçesinde 1. Konsil'in yer aldığı bir yer altı şehri keşfettiğini öne sürüyor.

YER ALTI ŞEHRİ BULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Emekli olduktan sonra definecilik yaptığını söyleyen Mustafa Uysal, bir yer altı şehri bulduğunu belirtti. İçinde ise lahit mezarlığı olduğunu söyleyen Uysal, uzun koridorlarda çeşitli semboller olduğunu söyledi. Keşfinin Hristiyan alemi için çok önemli olduğunu belirtirken 50 milyon dolar karşılığında yer altı şehrinin yerini söyleyeceğini açıkladı.

"DEVLETTEN TALEBİM 50 MİLYON DOLAR"

Sır gibi sakladığı keşfini 50 milyon dolar karşılığında açıklayacağını söyleyen Mustafa Uysal, "Bahsetmiş olacağımız konu bütün dünyanın, Türkiye genelinde ve dünyadaki arkeologların bilim adamlarının, arayıp da bulamadığı, varsayımlar üzerine yapmış oldukları bir yer hakkında. Bu yer 1. Konsil'in yapıldığı yer. 1. Konsil İznik'te kesinlikle yapılmadı. 1. Konsil'in yapıldığı yeraltı şehrini bulduk. İçerisinde Hazreti Meryem ve İsa, onları çevreleyen, 12 mihrap, onun karşısında Prenses Niken'in lahit mezar odasının oluşturduğu lahit mezar odası bulunuyor. Şu an biz orayı kapattık. Yıllardır da içine girilmiyor. Devletten isteğimiz burasını gün yüzüne çıkartıp Türkiye ekonomisine can vermek. Taleplerim bellidir. Bu talepler karşılandığı takdirde devletin burada 3 veya 6 ay içerisindeki kendi imkanlarıyla bu yeri turizme kazandırabiliriz. Gün yüzüne çıkartabiliriz. Devletten benim talebim 50 milyon dolar. Başka bir talebim olmadı. 150 milyar dolarlık bir rezervden bahsediyorum içindeki antikler tarihi eserleri saymıyorum" dedi.