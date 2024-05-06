Hüseyin Sayın’ın Yeni Kitabı Raflarda

06 May 2024 17:49 - Güncelleme : 06 May 2024 17:51

Yeni kitabında “Merak, Anlam ve Akışta Hizalanma” üçlüsünün birey ve yaşam üzerindeki etkilerine odaklanan Hüseyin Sayın, insanın farkındalıkla atacağı birkaç adımın, farkında olmadan yapacağı koşulardan daha güçlü sonuçlar ortaya çıkarabileceğini paylaşıyor.

HER GÜN BİRAZ DAHA ZORLANIYORUZ

Son kitabında okuyucuları ile hem duygusal hem de anlamsal bağ düzleminde bir araya gelmeyi amaçlayan Hüseyin Sayın şunları söyledi: “Belki de insanlık tarihinin en etkili nesil değişiminin eşiğindeyiz. Bugün, insanoğlu kendi ürettikleri karşısında yetersiz kalabiliyor, beklentiler ile gerçekler arasında ilginç çelişkiler deneyimleyebiliyor. Teknolojinin beklenmedik ve öngörülemeyen gelişimi, kural tanımaz baskılar oluşturarak yeni nesil kaygıları tetiklemekte. Hızın ve etkileşimin egemenliği altında, davranışlar ve düşünceler günden güne benzeşir duruma geldi. İnsan, kendine özgü olandan giderek uzaklaşıyor veya uzaklaştırılıyor. Tüketebilme arzusu sosyal yapıda önemli bozulmalar ortaya çıkarıyor. Kimlik ve anlam boşlukları, tüketim ile doldurulma gayretinde. Bilinen paradigmaların işlevsiz kalmaya başladığı yeni düzende, insanın kendisine doğru atacağı birkaç adım, farkında olmadan yapılacak koşulardan daha büyük sonuçlar vaat ediyor.”

YENİ DÜNYA GERÇEKLERİYLE HARMANLANDI

Rasyonellikten giderek uzaklaşılan, tutarsızlığın baskın olduğu, konformist bir yapıdan daha bireyselci bir yapıya dönüşen bir dönemdeyiz. Kendine Üç Adım; rasyonel temeller üzerine oturmuş, gerçek hayatta karşılığı olan, ayakları yere basan önerileri ve bakış açılarını içermesiyle ön plana çıkmakta. Süreç içerisinde okuyucular ile yol arkadaşı olmayı önemsediğini paylaşan Hüseyin Sayın, kitap dilinde okuyucu ile sohbet edebilmeyi önemsediğini ve yeni kitabında bu detaya daha çok dikkat ettiğini aktarıyor.