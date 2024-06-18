Ian McKellen, namıdiğer 'Gandalf' hastaneye kaldırıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:40
Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Ian McKellen, Londra West End’deki Noel Coward tiyatrosunda sahneden düştü. 85 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerindeki Gandalf, X-Men filmlerindeki Magneto rolleriyle tanınan 85 yaşındaki Ian McKellen, tiyatro sahnesinden yere düştü.
SAĞLIK DURUMU İYİ, SAHNELERE GERİ DÖNECEK
85 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, oyuncunun önümüzdeki çarşamba günü matine gösterimi için sahneye geri dönmesi bekleniyor.
Bir tiyatro sözcüsü, Ian McKellen'ın dinlenebilmesi için oyunun iptal edildiğini, ancak oyuncunun ertesi gün geri dönmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: tgrthaber.com