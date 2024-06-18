Ian McKellen, namıdiğer 'Gandalf' hastaneye kaldırıldı

18 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 09:40

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemelerindeki Gandalf, X-Men filmlerindeki Magneto rolleriyle tanınan 85 yaşındaki Ian McKellen, tiyatro sahnesinden yere düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ, SAHNELERE GERİ DÖNECEK

85 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, oyuncunun önümüzdeki çarşamba günü matine gösterimi için sahneye geri dönmesi bekleniyor.

Bir tiyatro sözcüsü, Ian McKellen'ın dinlenebilmesi için oyunun iptal edildiğini, ancak oyuncunun ertesi gün geri dönmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.