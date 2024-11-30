İHA muhabiri Kaan Taşkın'a yılın ödülü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 23:54

Avengers.co tarafından “Yılın Çevre ve Tarım Muhabiri” ödülü İHA muhabiri Kaan Taşkın'a verildi. Törene katılamayan Taşkın'ın yerine ödülü İHA muhabiri Fazlı Çolak aldı.

Global Avengers Awards 2024 ödülleri töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Kaan Taşkın, “Yılın Çevre Muhabiri” ödülüne layık görüldü. Avengers.co tarafından düzenlenen törenle Global Avengers Awards 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Törende İHA muhabiri Kaan Taşkın, “Yılın Çevre ve Tarım Muhabiri” ödülünü aldı. Törene katılamayan Taşkın'ın yerine ödülü İHA muhabiri Fazlı Çolak aldı. İlgili Haberler Kenan Yıldız 'Golden Boy Web' ödülünü kazandı Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi: 46 yıllık kilit ustası UNESCO tarafından tescillendi!