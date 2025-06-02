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Kültür - Sanat
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 | Murat Makas

İki bin yıllık antik limanı görenler şaşırıyor! 'Kalpli göl'e dönüştü

Çanakkale'de Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı denize uzaklaştığı için zamanla kalp şeklini aldı. 'Kalpli göl' drone ile havadan görüntülendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 12:09

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince, doğa şartlarına bağlı olarak kalp şekline büründü. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı.

İki bin yıllık antik limanı görenler şaşırıyor! 'Kalpli göl'e dönüştü

KALPLİ GÖL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kalpli göl, bugünlerde yeniden pembeleşmeye başladı. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Zamanla da doğa şartlarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı.

İki bin yıllık antik limanı görenler şaşırıyor! 'Kalpli göl'e dönüştü

DÜNYA ÜZERİNDE BİLİNEN VE PEMBE RENGE SAHİP

İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı. Pembeye bürünen ve kalp şekli ile dikkati çeken 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

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#Kültür - Sanat
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